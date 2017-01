VfB Stuttgart „Wieder zu alter Form finden“

Daniel Ginczek will die Vorbereitung nutzen, um für den Rückrundenstart gegen den FC St. Pauli (29. Januar) fit zu werden. Foto: Galm / ZVW

Lagos . VfB-Stürmer Daniel Ginczek jagt seinen Mitspielern und den Fans immer wieder einen Schrecken ein. Wenn der 1,91-Meter-Hüne nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegt, werden die medizinische Abteilung des VfB Stuttgart und das Umfeld unruhig.

Sein Comeback nach zwei Kreuzbandrissen, diversen anderen Blessuren und einem Bandscheibenvorfall hat der bullige Angreifer bereits am 10. Spieltag gegen 1860 München (2:1) gegeben. Die Reaktion der Fans bei seiner Einwechslung jagt dem 25-Jährigen heute noch eine Gänsehaut über den Rücken. Am Rande des VfB-Trainingslagers in Lagos hat ZVW-Reporter Danny Galm mit Daniel Ginczek über seinen Gesundheitszustand, den aktuellen Stand der Vorbereitung, das Training unter Hannes Wolf und die Vorfreude auf den Rückrundenauftakt gesprochen: