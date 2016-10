VfB Stuttgart "Eine große Herausforderung"

Stuttgart.

"Gladbach spielt in der Champions League, wir spielen gerade in der 2. Liga" – noch Fragen? Für VfB-Trainer Hannes Wolf ist die Favoritenrolle vor dem DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag (20:45 Uhr / ZVW-Liveticker) auf jeden Fall eindeutig geklärt. Dennoch fahren die Schwaben nicht zum Sightseeing an den Niederrhein. "Wir wollen alles reinlegen. Es ist eine besondere Situation für uns gegen Gladbach zu spielen. Eine große Herausforderung", so der Stuttgarter Chefcoach.