VfB Stuttgart Exklusives Vorverkaufsrecht für das Derby gegen den KSC

Für die Partie gegen den Karlsruher SC haben alle Mitglieder noch bis zum Start des Vorverkaufs für Dauerkarteninhaber am 16. März ein Vorkaufsrecht auf bis zu zwei Karten Foto: ZVW

VfB Stuttgart – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 2. April 2017, 13:30 Uhr/ZVW-Liveticker)

(Sonntag, 2. April 2017, 13:30 Uhr/ZVW-Liveticker) VfB Stuttgart – Karlsruher SC (Sonntag, 9. April 2017, 13:30 Uhr/ZVW-Liveticker)

Innerhalb von nur einer Woche stehen Anfang April zwei echte Heimspiel-Highlights in der Mercedes-Benz Arena auf dem Programm, für die sich VfB-Mitglieder ab sofort in einem exklusiven Vorverkauf Tageskarten sichern können:



Aufgrund der hohen Nachfrage findet der Verkauf der Tickets in verschiedenen Phasen statt und richtet sich zunächst an VfB Mitglieder und anschließend an Dauerkarteninhaber.