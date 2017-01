VfB Stuttgart FC St. Pauli - VfB Stuttgart: Daten & Fakten

Stuttgart.

Zum Rückrundenauftakt reist die Mannschaft von Hannes Wolf nach Hamburg. Das Spiel beginnt um 13:30 Uhr im Millerntor-Stadion (ZVW-Liveticker). Hier gibt's die Daten, Zahlen und Fakten zur Begegnung.



Bilanz aus VfB Sicht (berücksichtigt sind Duelle in der Bundesliga sowie 2. Bundesliga)

Gesamt: 17 Spiele, 11 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen, 31:14 Tore

Heim: 9 Spiele, 8 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen, 19:4 Tore

Auswärts: 8 Spiele, 3 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen, 12:10 Tore



Unterstützung

Der VfB wird in Hamburg von 2.700 Fans unterstützt. Damit ist das gesamte Kartenkontingent erschöpft.



Serie

Die vergangenen sieben Aufeinandertreffen konnte der VfB siegreich gestalten. Seit dem 2. November 1996 gab es gegen die Hamburger in jeder Begegnung einen Erfolg. Zuletzt gewannen die Jungs aus Cannstatt am ersten Spieltag der laufenden Saison mit 2:1 gegen die Kiezkicker. Die VfB Torschützen waren Alexandru Maxim und Christian Gentner.



Auswärtsstärke

Der VfB hat in der Hinrunde 14 Auswärtszähler gesammelt. Nur der 1. FC Nürnberg weist eine identische Bilanz auf.



Treffsicher

Der VfB stellt zusammen mit dem 1. FC Nürnberg die zweiterfolgreichste Offensive der Liga. Beide Mannschaften erzielten in den bisherigen 17 Spielen 30 Tore. Nur Hannover 96 jubelte in demselben Zeitraum einmal mehr.



Wiedersehen

Daniel Ginczek wird am Sonntagmittag auf seinen alten Club treffen. Der Stürmer lief in der Zweitligasaison 2012/2013 für St. Pauli auf und erzielte dabei insgesamt 19 Tore, 18 in der Liga und eins im DFB-Pokal. Auf Seiten des FC St. Pauli hat Bernd Nehrig eine VfB Vergangenheit. Er trug von 1998 bis 2007 das Trikot mit dem Brustring.



Weitere Begegnung

Zusätzlich zu den insgesamt 17 Begegnungen in der Bundesliga und der 2. Bundesliga trafen die beiden Teams in der 2. Runde der DFB-Pokalsaison 2012/2013 aufeinander. Der VfB konnte sich damals mit 3:0 durchsetzten. Die Tore schossen Ibrahima Traoré, Vedad Ibisevic und Tamás Hajnal.



Wettervorhersage

In Hamburg werden am Sonntagmittag drei bis vier Grad erwartet. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei fünf Prozent.



Spielleitung

Robert Schröder wird die Partie als Unparteiischer leiten. An den Seiten unterstützen ihn Florian Kornblum und Timo Klein. Der Vierte Offizielle ist Viatcheslav Paltchikov. Für Robert Schröder ist es die erste Partie mit VfB Beteiligung.