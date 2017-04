VfB Stuttgart Fokus auf das Spitzenspiel

Stuttgart.

Nach dem schwer erkämpften Sieg vom Montagabend gegen Arminia Bielefeld (2:3), fand am Donnerstagvormittag eine öffentliche Einheit statt. Knapp 200 Zuschauer fanden trotz kaltem April-Wetter den Weg zum Trainingsgelände an der Mercedesstraße. Aufgrund der Osterferien waren unter den Trainingskiebitzen auch zahlreiche Kinder, die so den Start in die Vorbereitung auf das Topspiel am Montag gegen Union Berlin (20:15 Uhr/ZVW-Liveticker) mitverfolgten. Für die Einheit standen Cheftrainer Hannes Wolf 19 Feldspieler und drei Torhüter zu Verfügung. Lediglich Mittelfeldspieler Alexandru Maxim drehte auf dem Nebenplatz mit einem Physiotherapeuten seine Runden. Der 26-Jährige Rumäne hat nach zwei Startelfeinsätzen leichte Beschwerden und trainierte absolvierte deshalb nur eine individuelle Laufeinheit.