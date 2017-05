VfB Stuttgart Fritzle und Fritz sicher: VfB packt Sonntag den Aufstieg

Nicht nur mit dem Paternosteraufzug im Stuttgarter Rathaus: Nach oben, bitte!! 🔝 💪 #VfB pic.twitter.com/Cx6Js6Lcp0 — VfB Stuttgart (@VfB) 16. Mai 2017

Auch mit einem Unentschieden gegen die Würzburger Kickers kann der VfB am Sonntag (15.30 Uhr) die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus nach nur einem Jahr in der Zweiten Liga klar machen. "Das Rathaus steht wie ein Mann hinter dem VfB", sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) - und tippte 3:0 oder sogar 4:0. Alligator Fritzle, der im Rathaus symbolträchtig auch mit dem Paternoster nach oben fuhr und vom Balkon winkte, zeigte seinen Optimismus mit den Fingern an - 3:0. Ob das auch den Titel Zweitligameister bedeuten würde, hängt vom Spiel von Hannover 96 in Sandhausen ab.