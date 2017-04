VfB Stuttgart Gemeinsam gegen Blutkrebs

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart engagiert sich im Topspiel der 2. Liga am Montagabend gegen Union Berlin (20:15 Uhr/ZVW-Liveticker) im Kampf gegen Blutkrebs. Anstelle des Hauptsponsors Mercedes-Benz Bank prangt auf dem Trikot das Logo der DKMS. Die Organisation registriert potenzielle Stammzellenspender. Unter den Einlaufkindern vor der Partie gegen Berlin sind zudem von Blutkrebs geheilte Patienten mit ihren Geschwistern. VfB-Präsident Wolfgang Dietrich lobte am Freitag den "Doppeleffekt: Der VfB erregt als Fußballmarke viel Aufmerksamkeit, speziell am Montagabend. 54 000 Zuschauer sind im Stadion und mehrere Millionen vorm Fernseher. Der zweite Effekt ist, dass sowohl die Mitarbeiter der Bank und auch vom VfB sich selber registrieren lassen und damit auch helfen." Trainer Hannes Wolf unterstützt die Aktion ebenfalls.