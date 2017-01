VfB Stuttgart Ginczek: "Das Trainingslager wird entscheidend"

Daniel Ginczek will in der Vorbereitung wieder näher an die Startelf ranrücken. Seinem Trainer Hannes Wolf traut er Großes zu. Foto: Galm / ZVW

VfB-Stürmer Daniel Ginczek will in der Vorbereitung angreifen. Im Interview mit der Bild äußerte sich der bullige Angreifer am Mittwoch zu seinen Plänen und Hoffnungen für die Rückrunde. An erster Stelle wünscht sich der 25-Jährige Gesundheit, „aber wir haben auch Ziele als Mannschaft, wollen im Mai groß feiern“, so Ginczek selbstbewusst.

"Konditionell fehlt mir natürlich noch etwas"

Am Freitag startet der VfB ins Trainingslager nach Lagos (Portugal). Dort will Ginczek hart arbeiten und wieder näher an die erste Mannschaft ranrücken: „Aktuell bin ich schmerzfrei, kann alles mitmachen. Aber konditionell fehlt mir natürlich noch etwas. Ich denke, das Trainingslager wird sehr entscheidend.“

Let's get started!! #vfb #dg33 Ein von Daniel Ginczek Official (@danielginczek_official) gepostetes Foto am 6. Jan 2017 um 10:07 Uhr

Der Stürmer hofft pünktlich zum Start in die Rückrunde gegen den FC St. Pauli (29. Januar/13:30 Uhr) wieder voll einsatzfähig zu sein. Dann könnte Ginczek auch zusammen mit Toptorjäger Simon Terodde auflaufen. „Mir würde das auch gut gefallen. Mit zwei so 1,90-Meter-Ochsen erhoffe ich mir gute Durchschlagskraft. Aber mit Julian Green haben wir auch noch einen guten Mann dazu gekriegt. Der Konkurrenzkampf ist also groß“, so Ginczek gegenüber der Bild.

"Er wird mal ein richtig großes Team trainieren“

Seinen Trainer Hannes Wolf kennt Daniel Ginczek noch aus seiner Zeit bei der U23 des BVB. Wolf sei im Vergleich zu damals reifer und autoritärer geworden. „So wie ich auch“, ergänzte Ginczek. Hannes Wolf sei ein Trainer, der für seine Spieler die Hand ins Feuer legen würde. „Für mich ist er einer der Trainer der Zukunft, er wird mal ein richtig großes Team trainieren.“ Mannschaften wie der FC Bayern oder der BVB. Ginczek wolle keine konkreten Namen nennen, „aber diese Kategorie traue ich ihm schon zu, ja.“