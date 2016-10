VfB Stuttgart Gladbach abgehakt, Karlsruhe im Blick

Stuttgart.

Am Tag nach dem Pokalaus in Gladbach bat VfB-Cheftrainer Hannes Wolf seine Schützlinge um 15 Uhr zur nächsten Trainingseinheit. Im Fokus: Das brisante Landesderby gegen den KSC am nächsten Sonntag (13:30 Uhr / ZVW-Liveticker). Bereits gestern nach der 0:2-Pleite in Gladbach richtete VfB-Kapitän Christian Gentner den Blick in Richtung Sonntag: "Für uns geht es nun darum, zu regenerieren, Kräfte zu sammeln und uns voll das wichtige Derby am Sonntag zu konzentrieren."