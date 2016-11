VfB Stuttgart Großkreutz: „Der VfB ist eine Herzensangelegenheit“

Stuttgart - Da sitzt der Weltmeister. Kevin Großkreutz (28) gehörte zum Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die 2014 in Brasilien den Titel gewonnen hat. Heute spielt er mit dem VfB Stuttgart in der zweiten Liga gegen Sandhausen, Aue oder wie am Sonntag in einer Woche bei Union Berlin. Aber damit hat einer wie Großkreutz keine Probleme.