VfB Stuttgart Großkreutz erwägt Rückkehr zum BVB

"Wenn er bei uns anfragt, werden wir ja sagen. Er ist ein verdienter Spieler", bestätigte ein Vereinssprecher des BVB der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Wie die "Sport Bild" berichtete, will der langjährige Dortmunder Profi in der 2. BVB-Mannschaft aus der Regionalliga West mittrainieren.

Großkreutz hatte nach seiner Trennung vom VfB Stuttgart am 3. März angekündigt, sich vorerst aus dem Profi-Fußball zurückziehen zu wollen. Wenige Stunden zuvor hatte der Zweitligist den Vertrag mit dem Abwehrspieler aufgelöst. Damit reagierten die Schwaben auf einen folgenschweren nächtlichen Ausflug von Großkreutz mit Jugendlichen des VfB. Bei einem Angriff einer anderen Gruppe wurde der 28-Jährige verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.