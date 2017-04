VfB Stuttgart Großkreutz-Wechsel zu Darmstadt 98 perfekt

Darmstadt.

Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz spielt künftig für den SV Darmstadt 98. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Großkreutz erhält vom Sommer an einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019, nachdem sich der VfB Stuttgart vor einem Monat von ihm getrennt hatte. "Ich bin überglücklich und unheimlich stolz, dass es uns gelungen ist, einen Spieler wie Kevin Großkreutz nach Darmstadt zu holen und ihn von unserem Weg zu überzeugen", sagte Trainer Torsten Frings in einer Clubmitteilung.