VfB Stuttgart Großkreutz zieht bei Aufstieg "blank"

In den Kommentaren unter einem Instagram-Post von Simon Terodde schrieb Kevin Großkreutz: „Wenn wir aufsteigen, dann stecke ich da nackend.“ Foto: Galm / ZVW

Rund um die Leistungstests des VfB Stuttgart vor dem eigentlichen Trainingsauftakt am Freitag war Kevin Großkreutz auf einem Foto von Stürmer Simon Terodde zu sehen, wie er mit freiem Oberkörper auf dem Laufband seine Kondition testet. In den Kommentaren unter dem Bild schreibt Großkreutz dazu: „Wenn wir aufsteigen, dann stehe ich da nackend.“ Versehen natürlich mit reichlich breit grinsenden Smileys.

Dass es in der Folge nicht lange dauern würde, bis sich Fans und Freunde einschalten würden, versteht sich von selbst. Von lustig bis ernst ist mal wieder alles dabei. Und auch der VfB-Jugendspieler Marcel Bahm mischt sich in das Geschehen ein und fordert Großkreutz zum gemeinsamen Muskel-Training auf.

Am Ende alles also ein großer Spaß. Wenn der VfB aufsteigt, werden den Weltmeister von 2014 aber sicher einige Fans (und Simon Terodde?) an den Kommentar bei Instagram erinnern.

Zurück in Stuttgart! #2017 Ein von Simon Terodde (@simonterodde9) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 8:49 Uhr