VfB Stuttgart Großkreutz zu weiteren Untersuchungen im Krankenhaus

Stuttgart.

Der bei einem körperlichen Angriff in der Nacht von Montag auf Dienstag verletzte Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz ist am Mittwoch weiterhin zur ärztlichen Behandlung in einem Stuttgarter Krankenhaus gewesen. Nach Angaben eines Sprechers des Zweitliga-Spitzenreiters VfB Stuttgart ist der 28 Jahre alte Verteidiger dort noch einmal untersucht worden. Man müsse nun die Ergebnisse abwarten.