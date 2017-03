VfB Stuttgart Hannes Wolf: „Wir brauchen Geschwindigkeit, Mut und Klarheit"

Am Freitagabend geht es für VfB-Trainer Hannes Wolf und seine Mannschaft nicht nur gegen den VfL Bochum, sondern auch gegen die Geburtsstadt des Stuttgarter Cheftrainers. Die Partie gegen den Tabellenzwölften also eine ganz besondere für den 35-Jährigen? „Nein, jedes Spiel in der 2. Liga ist ein ganz besonderes“, lächelte Wolf die Frage am Donnerstag auf der Pressekonferenz charmant weg. Die wichtigsten Aussagen vor dem Duell mit dem VfL Bochum gibt es hier zum Nachlesen und im Video:

Hannes Wolf über…

…die Personalsituation: „Marcin ist gesperrt, alle anderen - mit Ausnahme der Langzeitverletzten (Jens Grahl und Hans Nunoo Sarpei, Anm. d. Red.) - haben voll trainiert und sind gut aus dem Spiel vom Montagabend raus gekommen.“

…einen Einsatz von Benjamin Pavard: „Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir da pokern sollten. Benjamin wird am Freitag auf Marcins Position auflaufen. Es war schon krass, dass er zuletzt nicht gespielt hat. Ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er in Braunschweig so eine starke Halbzeit gespielt hat. Das ist viel mehr wert, als alle Worte, die ein Trainer an seinen Spieler richten kann. “

…die Entwicklung der Defensive: „Wir haben in den letzten sechs Spielen nur drei Gegentore kassiert. Das sind nur 0,5 im Schnitt und sicherlich eine große Qualität. Diese defensive Stabilität müssen wir am Freitag gegen eine offensivstarke Mannschaft leben. Das wird entscheidend und deshalb legen wir da einen ganz großen Fokus drauf.“

…das besondere Duell gegen seine Geburtsstadt: „Für mich gibt es kein normales Zweitligaspiel. Jedes Spiel ist speziell und besonders. Wir spielen bisher zuhause eine bemerkenswerte Serie und haben nur gegen Hannover verloren. Klar ist es eine ganz besondere Konstellation für mich persönlich, aber es gibt kein normales Spiel.“

…den VfL Bochum: „Ich finde den VfL eigentlich richtig gut. Sie hatten unglaubliches Verletzungspech in dieser Saison. In vielen Phasen sind Leistungsträger teils monatelang ausgefallen. Das ist nicht aufzufangen und hat ihnen mit Sicherheit geschadet. Bochum ist eine Mannschaft, die gerade in den Spitzenspielen immer voll da war. In Hannover zum Beispiel haben sie nur unglücklich verloren. Sie sind in ihrer Art sehr offensiv und in ihrer Spielweise sehr auf Pressing ausgelegt. Bochum verteidigt sehr mannorientiert, spielt aber auch mit viel Wucht und Dynamik nach vorne – ein guter und unangenehmer Gegner.“

…seine ersten 17 Spiele als VfB-Trainer: „Es ist eine spannende Zeit. Unglaublich, was man so erleben darf. Für viele in Stuttgart heißt es: Oh, wir müssen in der 2. Liga spielen. Aber für uns als Trainer heißt es: Boah, krass wir dürfen in der 2. Liga Trainer sein. Trotzdem ist jetzt eigentlich nicht der richtige Moment für ein Fazit. Die Energie und der Fokus liegen komplett auf dem morgigen Spieltag. Auch wenn wir für viele schon aufgestiegen sind. Das dürfen wir nicht an uns ran lassen. Wir wollen unseren Weg brutal mit Leben füllen und deswegen ist jetzt nicht die Zeit für ein Fazit.“

…die Spielweise gegen den VfL: „Wir müssen sehr gut verteidigen und auch unsere Angriffe sehr gut absichern. Die Spielentwicklung wird gegen Bochum nicht einfach werden, das sie sehr mannorientiert spielen. Locker vorne rein kicken wird nicht funktionieren. Wir brauchen Geschwindigkeit, Mut und Klarheit und das über die gesamten 90 Minuten. Auch in Braunschweig haben wir phasenweise nachgelassen und sofort Probleme bekommen. Die Intensität über die Zeit aufrecht zu erhalten, ist nicht so einfach. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen. “