VfB Stuttgart Hannes Wolf fordert eine Trotzreaktion

Der VfB Stuttgart ist weit entfernt von einer Krise. 17 Punkte aus den sieben Partien im Kalenderjahr 2017 sprechen eine eindeutige Sprache – der VfB steht nach wie vor auf dem Platz an der Sonne. Dennoch ist VfB-Cheftrainer Hannes Wolf genervt von den Ergebnissen der letzten beiden Partien gegen Braunschweig (1:1) und zuhause gegen Bochum (1:1). „Das nervt uns und das darf man am Samstag ruhig spüren“, so Hannes Wolf auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth (Samstag/13 Uhr/ZVW-Liveticker).

„Wir wollen die Partie mit einem Schuss Wut angehen“, kündigte der Trainer eine Trotzreaktion seiner Mannschaft an. Der Vorsprung auf die Konkurrenz ist mittlerweile auf zwei Punkte zusammengeschmolzen und so bekommt die Partie am Fürther Ronhof „eine sehr hohe Bedeutung“. Die besten Aussagen von der Pressekonferenz gibt es hier im Video und zum Nachlesen:

VfB-Cheftrainer Hannes Wolf über…

…die Personalsituation: „Ebenezer Ofori war diese Woche ein bisschen krank und steigt heute wieder ins Training ein, damit ist er auch eine Option für den Kader. Timo Baumgartl war Anfang der Woche krank, ist aber wieder gesund und hat gestern voll trainiert. Insofern sieht die Personalsituation sehr gut aus.“

…die SpVgg Greuther Fürth: „Die SpVgg ist eine Mannschaft, die sich im Laufe der Rückrunde sehr stabilisiert. Zudem haben sie 2017 noch keine Partie verloren. Fürth ist eine Mannschaft, die ein bisschen anders ist, weil sie einen spielerischen Ansatz haben – sie wollen kicken. Nach vorne haben sie eine individuelle und hohe Qualität. Es wird wieder eine große Herausforderung für uns.“

…die Bedeutung der Partie am Samstag: „Das Spiel ist sehr wichtig. Es ist ein bisschen der Abschluss der halben Rückrunde. Danach kommt die Länderspielpause und wir haben 15 Tage lang kein Pflichtspiel. Das ist für uns eine halbe Ewigkeit und deshalb hat das Spiel für uns eine sehr hohe Bedeutung.“

…die Situation an der Tabellenspitze: „Das Aufstiegsrennen wird am Samstag nicht entschieden. Trotzdem wollen wir die Partie mit einem Schuss Wut angehen. Wir haben jetzt zweimal nicht gewonnen und das ärgert uns.“

…das Hinspiel gegen die SpVgg: „Das war eine ganz andere Zeit. Wir kannten gerade so alle Namen und im Spiel haben wir dann nach fünf Minuten schon 2:0 geführt. Dann hat die Partie so ihren Lauf genommen. Fürth spielt heute mit einer ganzanderen Struktur und Systematik. Deswegen spielt das Hinspiel keine Rolle - es ist viel zu lange her. Die unmittelbaren Eindrücke aus der letzten Zeit spielen da viel mehr eine Rolle.“

…die Spielweise gegen Fürth: „Fürth hat eine hohe fußballerische Qualität. Wenn du da nicht bereit bist richtig zu arbeiten und den Gegner anzulaufen, dann spielt Fürth einen guten Ballbesitz und du läufst viel hinterher. Nach vorne haben sie eine hohe offensive Qualität und spielen mit viel Tempo. Darauf müssen wir aufpassen.“

…die nötige Punktzahl bis zum Aufstieg: „Drei Punkte am Samstag (lacht). Alles andere bringt uns gar nichts. Ich habe nicht Mathe studiert und das ist nicht mein Thema.“

…den Vierkampf an der Tabellenspitze: „Im Fußball kann so viel passieren. Ich finde das kann man nicht seriös vorhersagen. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist die Art, wie wir am Samstag auf dem Platz stehen. Aus den beiden Unentschieden müssen wir eine gewisse Wut entwickeln und eine Trotzreaktion zeigen. Wir sind weit weg von einer Krise und haben 17 Punkte aus den letzten sieben Spielen geholt, aber trotzdem nervt uns das nicht gewonnene Heimspiel gegen Bochum. Das darf man am Samstag ruhig spüren.“