VfB Stuttgart "Ich hoffe, dass die Vernunft obsiegt"

Stuttgart.

Die Derby-Uhr tickt: Am Sonntag um 13:30 Uhr ist High-Noon im Karlsruher Wildparkstadion. Am Freitag äußerten sich VfB-Cheftrainer Hannes Wolf und VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser auf einer gemeinsamen Pressekonferenz zum brisanten Landes-Duell. Hannes Wolf, geboren in Bochum, kennt die Atmospähre in und vor einem Derby aus seiner Zeit als Trainer der Dortmunder U19-Mannschaft. Einem anderen Ex-Dortmunder machte der Stuttgarter Coach derweil Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz am Sonntag: