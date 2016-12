VfB Stuttgart "Ich kann ausschließen, dass es langweilig wird"

Stuttgart.

Vor dem Spitzenspiel gegen Hannover 96 am Montagabend (20:15 Uhr/ZVW-Liveticker) stellte sich VfB-Cheftrainer Hannes Wolf am Freitagmittag den Fragen der Pressevertreter. Mit welchem Personal und mit welcher Taktik gehen die Schwaben ins Duell der beiden Bundesligaabsteiger? Wie schätzt Hannes Wolf die Niedersachsen ein und was erwartet die rund 45 000 Zuschauer am Montag in der Mercedes-Benz Arena? Die Antworten gibt's hier in unserem Video: