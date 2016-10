VfB Stuttgart Karlsruher SC - VfB Stuttgart: Daten & Fakten

Wer beim Rivalen-Klassiker nicht dabei sein kann: Der ZVW tickert das Spiel unter zvw.de/vfblive vor Ort.



Bundesliga-Bilanz aus VfB Sicht

Gesamt: 44 Spiele, 27 Siege, 9 Unentschieden, 8 Niederlagen, 86:40 Tore

Heim: 22 Spiele, 19 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, 61:17 Tore

Auswärts: 22 Spiele, 8 Siege, 7 Unentschieden, 7 Niederlagen, 25:23 Tore



In der zweiten Bundesliga findet das Baden-Württemberg-Derby zum ersten Mal statt.



Unterstützung & Anreiseinfo

Knapp 3.000 Anhänger werden den VfB nach Karlsruhe begleiten. Das Wildparkstadion ist ausverkauft. Informationen zur Anreise bieten die Faninfos.



Letztes Aufeinandertreffen

Die bisher letzte Begegnung konnte der VfB am 22. Spieltag der Bundesligasaison 2008/2009 mit 2:0 für sich entscheiden. Beim damaligen Auswärtssieg schossen Élson und Sami Khedira die Tore für den VfB. Die Jungs aus Cannstatt haben die zurückliegenden drei Derbys gewonnen.



Lange Tradition

Zusätzlich zu den insgesamt 44 Partien in der Bundesliga seit 1952 spielte der VfB im DFB-Pokal (4), in der Oberliga Süd (22) und dem Ligapokal (1) weitere 27 Pflichtspiele gegen den KSC. Das erste Duell gab es am elften Spieltag der Saison 1952/1953 der Oberliga Süd. Die Cannstatter mussten sich damals auswärts dem Karlsruher SC mit 0:1 geschlagen geben.



Spielleitung

Der Schiedsrichter Sascha Stegemann leitet die Partie. Seine Assistenten sind Christian Fischer und Markus Schüller. Bastian Börner fungiert als Vierter Offizieller.



Wettervorhersage

Laut Wetterbericht werden am Sonntagmittag in Karlsruhe 9 bis 12 Grad vorhergesagt. Bei vereinzelten Wolken beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 10 Prozent.



Übertragung

Live ist das Spiel im Pay-TV auf Sky zu sehen. Wir berichten ebenfalls mit einem Live-Ticker aus dem Wildparkstadion.





Der aktuelle Tabellenstand vor dem 11. Spieltag