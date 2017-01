VfB Stuttgart Keine Tore gegen Duisburg

„Wir spielen noch zu früh zu viel Risiko“

„Wir haben auch im zweiten Testspiel kein Gegentor kassiert“, lobte VfB-Coach Hannes Wolf nach der Partie eine der beiden Nullen. Leise Kritik gab’s an der zu risikoreichen Spielweise der Offensive. „Wir spielen noch zu früh zu viel Risiko“, bemängelte der Coach – „Ich wünsche mir noch mehr Ballbesitz.“

Gegen einen robusten und guten Gegner entwickelte sich vom Beginn weg ein munteres Testspiel auf dem Trainingsgelände der Schwaben am Cascade-Resort. Nach dem harten Trainingstag am Samstag habe seinem Team „ein Tick Frische“ gefehlt, so Hannes Wolf im Nachgang. "Nach dem kräftezeherenden Samstag konnte niemand maximal Frisch sein."

Nächster Test gegen Lausanne

Mit der Leistung von Neuzugang Julian Green zeigte sich der Coach zufrieden: „Er hatte ein paar gute Momente, ihm fehlt aber noch ein wenig die Spielpraxis.“ Das nächste Testspiel bestreiten die Stuttgarter am Donnerstag um 16 Uhr (MEZ) in Huelva gegen den Schweizer Erstligisten FC Lausanne Sport.

Am Sonntagmorgen hatte Hannes Wolf noch den neuen vierköpfigen Mannschaftsrat bestimmt. Neben Kapitän Christian Gentner gehören diesem Gremium von nun an Simon Terodde, Timo Baumgartl und Mitch Langerak an. "Wir haben viele starke Persönlichkeiten in der Mannschaft. Mit diesem Mannschaftsrat wollen wir das Spielfeld und die Altersklassen der Mannschaft abbilden", erklärte Wolf nach dem Test gegen Dusiburg.

Der Rat soll die Organisation zwischen Trainerteam und Mannschaft und die Kommunikation auf dem Platz verbessern - "Wir wollten die Verantwortung klar organisieren und auf mehreren Schultern verteilen."

So spielte der VfB:



1. Hälfte:

Mitch Langerak – Timo Baumgartl, Jean Zimmer, Anto Grgic, Simon Terodde (C), Alexandru Maxim, Carlos Mané, Florian Klein, Benjamin Pavard, Matthias Zimmermann, Julian Green



2. Hälfte:

Benjamin Uphoff – Emiliano Insua, Anto Grgic (68.Hajime Hosogai), Alexandru Maxim, Takuma Asano, Florian Klein (C), Tobias Werner, Kevin Großkreutz, Berkay Özcan, Daniel Ginczek, Marcin Kaminski