VfB Stuttgart Livestream: "VfB im Dialog" zum Thema Ausgliederung

Stuttgart.

Am Montag startet um 18:30 Uhr eine neue Ausgabe von VfB im Dialog mit dem gesamten Vorstand. Die wichtigsten Fragen rund um eine mögliche Ausgliederung werden beantwortet.

„Unsere Tradition braucht Zukunft“

Der VfB hat an diesem Montag eine außerordentliche Mitgliederversammlung für den 1. Juni 2017 einberufen, die um 18:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena starten wird. Auf dieser wird unter anderem über eine Ausgliederung entschieden. Der gesamte VfB Vorstand wird an diesem Montag, von 18:30 Uhr an, bei einer neuen Ausgabe VfB im Dialog unter dem Motto „Unsere Tradition braucht Zukunft“ Fragen zu diesem Thema beantworten. Wir haben die Veranstaltung hier ab 18:30 Uhr im Livestream.