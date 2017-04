VfB Stuttgart Liveticker: Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart ist wieder in der Spur. Auch in Bielefeld wollen die Schwaben punkten. Foto: ZVW

Bielefeld.

Der VfB Stuttgart gastiert am Ostermontag auf der Bielefelder Alm. Anstoß ist am Montagabend um 20:15 Uhr. Nach Hannovers Derbysieg gegen Braunschweig am Samstag will der VfB in Bielefeld nachlegen - doch die formstarken Arminen haben im engen Abstiegskampf nichts zu verschenken. VfB-Stürmer Simon Terodde erzielte in seinen letzten drei Spielen gegen die Arminia sechs Tore, unter anderem schnürte er beim 3:1-Hinspielsieg einen Dreierpack. Verfolgen Sie das Spiel hier im ZVW-Liveticker: