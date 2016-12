VfB Stuttgart JETZT LIVE: Mane stellt auf 3:0

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart muss am 15. Spieltag auswärts beim FC Erzgebirge Aue ran. Das Spiel bei den "Veilchen" vom FC Erzgebirge ist eine absolute Premiere: Noch nie trafen die beiden Teams in einem Pflichtspiel aufeinander. Bei Aue sind mit Sebastian Hertner und Christian Tiffert zwei ehemalige VfB-Spieler aktiv, es wird also ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Verfolgen Sie die Partie (Anstoß 13:30 Uhr) hier in unserem Liveticker: