VfB Stuttgart JETZT LIVE: Weiter 0:0, Zimmermann verletzt runter

In Hamburg muss sich der VfB auf Härte und Intensität einstellen. "Wir müssen bereit sein, uns auch selbst wehzutun", so VfB-Chefcoach Hannes Wolf. Im Falle von Schönspielerei dürfte nicht viel zu holen sein. Foto: ZVW

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart peilt zum Rückrundenstart gegen den FC St. Pauli einen Dreier an. "Es gibt nur Gründe zu gewinnen", sagte Cheftrainer Hannes Wolf am Freitag optimistisch. "Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung. Das hat sich gut angefühlt." Die Mannschaft sei mittlerweile "in den Abläufen und körperlich stabiler" geworden. Wie gut man aber wirklich ist, "wird man erst nach ein paar Spielen sagen können". Die Partie gegen den Tabellenletzten aus Hamburg können Sie ab 13:30 Uhr im ZVW-Liveticker verfolgen: