VfB Stuttgart Liveticker: FC Würzburger Kickers - VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart gastiert im letzten Spiel des Jahres beim Aufsteiger Würzburger Kickers. Anstoß ist am Sonntag um 13.30 Uhr. Gewinnen die Schwaben bei den Unterfranken, dann winkt die Herbstemeisterschaft in der 2. Liga. Jüngst wurden die Unterfranken als "Kloppertruppe" bezeichnet. Das wollte FWK-Coach Bernd Hollerbach so nicht auf sich sitzen lassen: "Wer sich näher mit uns beschäftigt, der hat gemerkt, dass wir gar nicht so schlecht Fußball spielen."