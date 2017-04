VfB Stuttgart Liveticker: TSV 1860 München - VfB Stuttgart

Gelingt dem VfB Stuttgart nach vier Partien ohne Sieg am Mittwoch beim TSV 1860 München mal wieder ein Dreier? Foto: ZVW

München.

Der VfB Stuttgart gastiert bei den Münchner Löwen in der Allianz Arena und will nach vier Spielen ohne Sieg endlich mal wieder einen Dreier. Anstoß ist am Mittwoch um 17.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel hier im ZVW-Liveticker: