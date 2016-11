VfB Stuttgart Liveticker: 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart

Am Sonntag (13:30 Uhr) gastiert der VfB Stuttgart in der Alten Försterei, dem stimmungsvollen Stadion von Union Berlin. Foto: ZVW

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart gastiert am Sonntag (20.11.) bei Union Berlin. In der Hauptstadt wartet eine hohe Hürde auf Hannes Wolf und den VfB. Für VfB-Torjäger Simon Terodde geht es zudem gegen seinen alten Verein. Zwei Jahre lang (2012 bis 2014) schnürte er die Kickschuhe für die "Eisernen". Zeigt sich der Torjäger wie zuletzt gegen Bielefeld und Karlsruhe in Torlaune? Die Antwort gibt's hier in unserem Liveticker: