VfB Stuttgart Spielbericht: Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart

Braunschweig . Der VfB Stuttgart hat sich im Spitzenspiel bei Eintracht Braunschweig am Montagabend in Unterzahl ein 1:1 erkämpft. Vor 23 000 Zuschauern im Eintracht-Stadion erwischten die Schwaben einen perfekten Start: Carlos Mane schoss den Tabellenführer in der 3. Minute nach einem dicken Bock von Braunschweigs Innenverteidiger Ken Reichel mit 1:0 in Führung (3.).

Langerak sticht einen Elfmeter

In der Folge kontrollierten die Stuttgarter die Partie. Die Löwen benötigten 30 Minuten um in die Partie zu kommen. In der 31. Minute bekamen die Hausherren dann einen Elfmeter zugesprochen: Emiliano Insua hatte Braunschweigs Zuck im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß fischte VfB-Keeper Mitch Langerak dann aber stark aus dem Eck. Zwei Minuten später blieb der Australier im VfB-Tor dann erneut Sieger, dieses Mal gegen Nyman (34.)

Kurz vor der Halbzeit deutetet Schiedsrichter Benjamin Brand erneut auf den Elfmeterpunkt: Stuttgarts Innenverteidiger Marcin Kaminski sah für das Vergehen gegen die gelb-rote Karte und Ken Reichel verwandelte souverän zum 1:1.

Plan- und ideenlose Braunschweiger

In Unterzahl zeigte der VfB Stuttgart dann eine engagierte Leistung und erkämpfte sich gegen plan- und ideenlose Braunschweiger einen verdienten Auswärtspunkt. Mit 48 Punkten steht die Mannschaft von Hannes Wolf damit weiter auf dem 1. Tabellenplatz. Eintracht Braunschweig bleibt vorerst auf dem 4. Rang. Den Spielverlauf zum Nachlesen gibt’s hier im ZVW-Liveticker:

Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart 1:1 (1:1)

90. Minute: Schlusspfiff im Eintracht-Stadion! Der VfB erkämpft sich ein verdientes Remis.

90. Minute: Zwei Minuten werden nachgespielt.

88. Minute: Braunschweig enttäsucht: Eine Halbzeit lang in Überzahl und vor Heimpublikum - da muss mehr kommen von der Lieberknecht-Elf.

84. Minute: Wechsel beim BTSV: Biada kommt für Abdullahi.

83. Minute: Braunschweig erhöht nochmal die Schlagzahl. Ofosuayeh zieht ab, aber Langerak ist wieder zur Stelle.

80. Minute: Rein geht's in die letzten zehn Minuten. Was hat der VfB Stuttgart mit zehn Mann noch im Tank?

77. Minute: Kumbela legt scharf ab auf Abdullahi, aber Langerak packt mutig und sicher zu. Ein starkes Spiel von Stuttgarts Nummer eins.

76. Minute: Mutiger Wechsel von Hannes Wolf. Braunschwei weiter plan- und ideenlos. Mit dem einen Zähler können die Schwaben deutlich besser leben als die Braunschweiger.

75. Minute: Wechsel beim VfB: Ginczek kommt für Mane.

73. Minute: Wechsel beim BTSV: Khelifi kommt für Zuck

70. Minute: Braunschweig mit mehr Ballbesitz und mehr Eckbällen, aber gefärhlich wird der Tabellenvierte noch nicht. Das Tempo fehlt. Der VfB steht kompakt und gut organisiert in der Defensive.

67. Minute: Die Eintracht-Fans besingen traditionell ihre einizige deutsche Meisterschaft auf dem Jahr 1967.

66. Minute: Wenig Struktur im Spiel des BTSV. Kollege Zufall spielt bei den Offensivaktionen der Niedersachsen eine große Rolle.

63. Minute: Eine Stunde gespielt und der VfB hält die Partie weiter ausgeglichen, steht gut in der Defensive, nimmt den Kampf an und setzt vor allem über den eingewechselten Asano immer wieder Nadelstiche.

61. Minute: Wechsel beim BTSV: Kumbela kommt für Nyman.

56. Minute: Langerak mit einer zu kurzen Faustabwehr. Hernandez setzt den Nachschuss aber deutlich am Tor vorbei.

54. Minute: Kampf und Leidenschaft - der VfB ackert und versucht den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten.

51. Minute: Auf die Schwaben wartet in den zweiten 45 Minuten ein echter Kraftakt. Jetzt kann die Wolf-Elf zeigen, was in ihr steckt.

49. Minute: Braunschweig direkt mit zwei Eckbällen. Die Niedersachsen drücken aufs Gas.

47. Minute: Pavard rückt in die Innenverteidigung neben Baumgartl, Gentner wieder ins Zentrum und Asano kommt über den linken Flügel.

46. Minute: Der Ball rollt wieder im Eintracht-Stadion.

21:16 Uhr: Wechsel beim VfB: Pavard und Asano kommen für Özcan und Brakalo.

21:02 Uhr: Es ging perfekt los für die Schwaben: Nach der frühen Führung durch Mane (3.) hatte der VfB alle im Griff. Die Löwen kamen erst nach 30 Minuten in die Partie, dann aber richtig. Der VfB muss nun mit zehn Mann im Hexenkessel bestehen. Das wird kribbelig in den zweiten 45 Minuten.

45. Minute: Pause im Eintracht-Stadion. 1:1 zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfB Stuttgart.

44. Minute: Kapitän Christian Gentner rückt für Kaminski in die Viererkette. Der VfB muss jetzt irgendwie in die Halbzeitpause kommen.

43. Minute: Unstrittiger Elfmeter, auch die gelb-rote Karte für Kaminski ist berechtigt.

42. Minute - Tor für Braunschweig Ken Reichel verwandelt sicher zum verdienten 1:1-Ausgleich.

40. Minute: Der nächste Elfmeter für Braunschweig! Kaminski sieht zudem noch die gelb-rote Karte.

37. Minute: Wilde fünf Minuten für den VfB. Langerak sei Dank steht es weiterhin 1:0.

34. Minute: Riesen Chance für Braunschweig! Nyman scheitert im eins-gegen-eins an Langerak. Stuttgarts Nummer eins kommt blitzschnell aus dem Tor und verkürzt den Winkel. Starkes Stellungsspiel.

32. Minute: Langerak fischt den Elfmeter von Boland aus der rechten Ecke! Ganz starke Parade des Australiers.

32. Minute: Insua schuckt Zuck um. Brand zeigt auf den Punkt.

31. Minute: Elfmeter für Braunschweig!

28. Minute: Die Partie ausgeglichen mit leichten Feldvorteilen für den BTSV. Die Lieberknecht-Elf weiß nur nicht all zu viel anzufangen mit ihrem Ballbesitz.

26. Minute: Mit Kampf und Leidenschaft versuchen die Löwen in die Partie zu kommen.

22. Minute: Der VfB wirkt gedanklich frischer und stellt den BTSV gut zu. Braunschweig sehr fehlerbehaftet in den ersten 20. Minuten.

19. Minute: Beide Teams haben ihre liebe Not mit dem seifigen Untergrund.

16. Minute: Braunschweig findet offensiv im Spitzenspiel bislang noch nicht statt.

15. Minute: Guter Freistoß von Anto Grgic: Der Ball lange in der Luft und Baumgartl kommt mit dem Kopf an die Kugel, kann das Leder aber nicht im Tor unterbringen.

10. Minute: Der VfB kommt gut rein in die Partie gegen die Löwen. Frühes Pressing der Schwaben. Der BTSV hat damit Probleme.

8. Minute: Wichtig für den VfB hier früh in Führung zu gehen. Gerade nach der letzten Woche.

3. Minute: Nach 131 Sekunden schießt der Portugiese den VfB früh in Führung. Ken Reichel mit einem schwachen Rückpass. Mane spritzt dazwischen und Mane trifft zum 6. Mal in dieser Saison.

3. Minute - Tor für den VfB: Mane machts! 1:0 für den VfB Stuttgart

2. Minute: Der VfB wie gewohnt im 4141, Braunschweig im klassischen 442. Nyman und Abdullahi bilden die Doppelspitze der Löwen.

20:15 Uhr: Der Ball rollt!

20:14 Uhr: Der VfB heute in den grauen Auswärtstrikots. Die hatte die Wolf-Elf zuletzt in Würzburg an. Schlechtes Omen?

20:12 Uhr: Die Teams betreten den durchgeweichten Rasen im Eintracht-Stadion.

20:10 Uhr: Rund 2300 Fans haben den VfB Stuttgart nach Niedersachsen begleitet.

20:05 Uhr: Das Stadion ist ausverkauft, das Wetter bescheiden. 10 Minuten vor dem Anpfiff regnet es in Strömen.

20:02 Uhr: Der Schiedsrichter der Partie ist Benjamin Brand. Brand hat den VfB bisher nur einmal gepfiffen und zwar beim Saison-Auftaktspiel gegen den FC St. Pauli, das der VfB mit 2:1 gewann..

19:57 Uhr: Mit einem Dreier kann der VfB Stuttgart 10 Punkte zwischen sich und die Niedersachsen bringen #BigPoint

19:53 Uhr: Hannes Wolf vor dem Anpfiff gegenüber Sport 1: „Ich habe den maximalen Fokus auf dieses Spiel und möchte heute Abend keine Fragen mehr zu Kevin Großkreutz beantworten“

19:45 Uhr: Den letzten Sieg gegen den VfB feierten die Niedersachsen vor über 32 Jahren im Februar 1985. In den letzten 7 Pflichtspielen gegen den VfB kassierte Braunschweig zudem satte 24 Gegentore – im Schnitt 3,4 pro Spiel.

19:42 Uhr: Top-Torjäger Simon Terodde nach seinem Nasenbeinbruch mit Maske gegen seinen Lieblingsgegner: Gegen kein anderes Team im Unterhaus erzielte der 29-Jährige mehr Tore als gegen Braunschweig. In 8 Begegnungen traf Terodde 7 Mal.

19:26 Uhr: Etwas überraschend rückt Berkay Özcan in die Startelf. Der 19-Jährige startet für Takuma Asano.

19:23 Uhr: Die Startaufstellung des VfB ist raus: Terodde spielt mit Maske von Beginn an und hinten rechts verteidigt Jean Zimmer.

Herzlich Willkommen zum ZVW-Liveticker: Der VfB Stuttgart gastiert am Montagabend zum Spitzenspiel im Eintracht-Stadion. Anpfiff der Partie gegen Braunschweig ist um 20:15 Uhr.

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Boland, Ofosuayeh, Valsvik, Zuck (73. Khelifi), Hernandez, Reichel, Abdullahi (84. Biada), Nyman (61. Kumbela), Correia, Moll

Ersatzbank: Engelhardt (Tor), Correia, Matuschyk, Hochscheidt

Trainer: Torsten Lieberknecht

VfB Stuttgart: Langerak – Insua, Baumgartl, Zimmer, Grgic, Terodde, Mané (75. Ginczek), Gentner, Brekalo (46. Asano), Özcan (46. Pavard) , Kaminski

Ersatzbank: Uphoff (Tor), Ofori, Zimmermann, Green

Trainer: Hannes Wolf

Tore: 0:1 Mané (3.), 1:1 Reichel (42./FE)

Besondere Vorkomnisse: Boland scheitert mit Foulelfmeter an Langerak (32.), gelb-rote Karte für Marcin Kaminski (42.)

Schiedsrichter: Benjamin Brand (Bamberg)

Zuschauer: 23 000