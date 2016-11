VfB Stuttgart JETZT LIVE: Terodde erhöht auf 2:0

Am Montag um 20:15 Uhr empfängt der VfB Stuttgart den 1. FC Nürnberg zum Flutlichtspiel in der Mercedes-Benz Arena. Foto: ZVW

Stuttgart.

42 000 Zuschauer, Flutlicht, Heimspiel - es ist alles angerichtet für einen spannenden Fußballabend in der Mercedes-Benz Arena: Der VfB Stuttgart empfängt am Montag um 20:15 Uhr den 1. FC Nürnberg. Verfolgen Sie das Spiel hier in unserem Liveticker: