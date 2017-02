VfB Stuttgart Spielbericht: VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf

Stuttgart . Der VfB klettert nach einem 2:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf im Montagabendspiel des 19. Spieltags an die Tabellenspitze der 2. Liga. Vor 38 200 Zuschauern zeigten die Stuttgarter eine souveräne Vorstellung gegen harmlose Fortunen. Simon Terodde köpfte den VfB in der 13. Minute nur Flanke Insua in Führung und nur sieben Minuten später erhöhte Neuzugang Julian Green mit seinem ersten Pflichtspieltor für die Schwaben auf 2:0.

Zu Beginn der zweiten Hälfte traten die Schwaben nochmal aufs Gas und verpassten gleich mehrfach die Vorentscheidung. Düsseldorf kam nur ein einziges Mal gefährlich vors Stuttgarter Tor, doch der eingewechselte Emmanuel Iyoha verpasste in der 83. Minute den Anschlusstreffer.

Die Elf von Hannes Wolf konnte so die Patzer der Konkurrenz aus Braunschweig und Hannover nutzen und steht nun mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Der Spielverlauf zum Nachlesen im ZVW-Liveticker:

VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 2:0 (2:0)

90. +2: Schlusspfiff. Der VfB schlägt Fortuna Düsseldorf mit 2:0 und entert die Tabellenspitze der 2. Liga.

90. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit in der Arena. "Spitzenreiter, Spitzenreiter!" schallt es durchs Stadion.

86. Minute: Ganz im Stile einer Spitzenmannschaft spielt der VfB dieses Partie nun zu Ende. Viel Ballbesitz für die Schwaben und kaum noch Gegenwehr der Gäste.

84. Minute: Im Gegenzug verpasst Terodde erneut die Entscheidung: Brekalo mit einer scharfen Hereingabe, Ginczek lässt clever durch und Terodde jagt den Ball nach einer Ping-Pong-Einlage drüber.

83. Minute: Die erste und zugleich beste Gelegenheit für F95.

82. Minute: Der eingewechselte Iyoha hätte hier fast nochmal für Spannung gesorgt, doch sein Schuss rauscht am langen Pfosten vorbei.

77. Minute: Wechsel bei F95: Iyoha kommt für Hennings

75. Minute: Der VfB kann sich in diesem Spiel nur noch selbst schlagen. Die Fortuna aus Düsseldorf harmlos wie eine Bande Hundewelpen in ihrem Körbchen.

75. Minute: Wechsel beim VfB: Pavard kommt für Grgic.

73. Minute: Damit hat der VfB jetzt seinen "Ochsen-Sturm" auf dem Platz. Machen die Schwaben jetzt bald auch den berühmt berüchtigten Sack zu?

71. Minute: Wechsel beim VfB: Ginczek kommt für Mane

65. Minute: Rote Pyrotechnik lodert im Block der Düsseldorfer. "Das ist auch hier im Schwabenland verboten", so der Stuttgarter Stadionsprecher.

64. Minute Die Partie dümpelt ein wenig im Niemandsland hin und her. Wenig Zug in den Aktionen des VfB und Düsseldorfs Offensive nach wie vor nicht auf dem Platz.

62. Minute: Wechsel bei F95: Gartner kommt für Ayhan

60. Minute: Wechsel beim VfB: Brekalo kommt für Green

59. Minute: Terodde verpasst erneut die Entscheidung. Sein Schuss rauscht am langen Pfosten vorbei.

58. Minute:: Wolf ruft Brekalo zu sich, der junge Kroate wird wohl in wenigen Augenblicken sein Pflichtspieldebüt für die Schwaben feiern.

57. Minute: Der VfB nimmt ein wenig den Fuß vom Gas. Die Düsseldorfer werden etwas mutiger, aber noch lange nicht gefährlich.

55. Minute: Offizielle Zuschauerzahl: 38 200

54. Minute: Hannes Wolf schickt die Ersatzbank zum Warmlaufen.

52. Minute: Die Fortunen weiter harmlos und ungenau im Spiel nach Vorne. Der VfB lauert auf den entscheidenden Konter.

50. Minute: Nächste dicke Chance für den VfB: Flanke Mane und in der Mitte kommt Terodde einen Schritt zu spät.

49. Minute: Der VfB weiter wie aufgedreht: Flanke Großkreutz, Kopfball Gentner - knapp drüber.

47. Minute: Asano enteilt seinem Bewacher Julian Schauerte und verpasst das vorentscheidende 3:0.

46. Minute: Der Ball rollt wieder, Düsseldorf hat gewechselt (Kiesewetter für Ritter), der VfB kommt unverändert aus der Kabine.

45. Minute: Der Ticker hat technische Probleme. Mit 2:0 gehen die Teams in die Pause.

24. Minute: Der VfB hat hier mittlerweile alles im Griff und grüßt aktuell von der Tabellenspitze.

20. Minute: 2:0 für den VfB: Neuzugang Julian Green erhöht auf 2:0. Sein erstes Pflichtspieltor für den VfB.

18. Minute: Der VfB spielt schwungvoll, schnörkellos und selbstbewusst nach vorne. Düsseldorf läuft nur hinter her.

13. Minute - Tor für den VfB Terodde köpft nach einer perfekten Flanke von Insua unhaltbar in die lange Ecke - 1:0 für den VfB.

9. Minute: Dicke Chance für den VfB: Nach einen Düsseldorfer Freistoß treten die Schwaben auf's Gas. Mane, Green und Asano schmeißen den Turbo an. Am Ende kann F95-Keeper Rensing in höchster Not klären.

7. Minute: Wieder ist Mane für die Fortunen nicht zu fassen. Dieses Mal zieht Bebou das Foul.

5. Minute: Auch die Fortunen halten starten mit einem 4141. Kapitän Oliver Fink organisiert die Truppe aus dem Zentrum heraus.

4. Minute: ...und schon wird's gefährlich: Grgic flankt passgenau auf den Kopf von IV Kaminski, der knapp am rechten Torpfosten vorbeiköpft.

3. Minute: Düsseldorfs linker Verteidiger Schmitz kann Mane nur per Foul bremsen. Erste gute Freistoßposition für den VfB...

2. Minute: Der VfB wie erwartet im 4141. Green über links, Mane über rechts. Grgic auf der Sechs.

20:15 Uhr: Pünktlich geht's los, schließlich ist ja das Fernsehen da.

20:12 Uhr: Zu Metallicas "Enter Sandman" geht's raus auf den Rasen.

20:07 Uhr: Kurz vor dem Kick-Off klaffen noch große Lücken im weiten Rund. Rund 35 000 Zuschauer werden's wohl sein. Die Cannstatter Kurve ist proppenvoll.

20:04 Uhr: Auch F95-Coach Friedhelm Funkel tauscht im Vergleich zur 0:3-Niederlage in der Vorwoche gegen Sandhausen zweimal: Anstelle von Bellinghausen und Bormuth laufen Akpoguma und Bebou auf.

20:03 Uhr: Beim Hinspiel Mitte August standen sich die beiden Klubs erstmals im Unterhaus gegenüber. Düsseldorf gewann zuhause mit 1:0.

19:54 Uhr: Da die Konkurrenz aus Hannover und Braunschweig am Wochenende kräftig gepatzt hat, können die Schwaben heute schon mit einem Unentschieden die Tabellenspitze entern

19:24 Uhr: Die Startaufstellung des VfB Stuttgart ist raus: Im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli gibt es zwei Veränderungen: Grgic für Zimmermann, Mane für Zimmer.

Herzlich Willkommen zum ZVW-Liveticker: Der VfB Stuttgart empfängt zum ersten Heimspiel im neuen Jahr Fortuna Düsseldorf. Anstoß ist um 20:15 Uhr. Mit dem ZVW-Liveticker sind Sie jederzeit auf Ballhöhe

VfB Stuttgart: Langerak - Großkreutz, Baumgartl, Kaminski, Insua - Grgic (75. Pavard) - Mané (72. Ginczek), Gentner, Green (60. Brekalo) , Asano - Terodde

Ersatzbank: Uphoff (Tor), Zimmer, Hosogai, Maxim

Trainer: Hannes Wolf

Fortuna Düsseldorf: Rensing - Schauerte, Akpoguma, Madlung , Schmitz - Bodzek - Bebou, Ayhan (62. Gartner) , Fink, Ritter (46. Kiesewetter) - Hennings (78. Iyoha)

Ersatzbank: Unnerstall (Tor), Bormuth, Bellinghausen, Ferati

Trainer: Friedhelm Funkel

Tore: 1:0 Simon Terodde (13.), 2:0 Julian Green (20.)

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 38 200