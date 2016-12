VfB Stuttgart JETZT LIVE: 1:1 - Harnik gleicht aus

Am Montag kommt es zum ersehnten Duell der beiden Bundesliga-Absteiger Stuttgart und Hannover. Was Gehaltsgefüge, Kaderstärke und Ambitionen angeht, treffen sich die beiden "Big Player" in der 2. Liga. Beide brauchen einen Dreier für das große Ziel "Rückkehr in die Bundesliga". "Klar ist es schön, ganz oben zu stehen. Aber wir müssen noch viel tun", warnt Kapitän Gentner. Für 96, das zuletzt die Punkte ohne Glanz aber mit Gloria einfuhr, ist die Partie ein echter Gratmesser. "Wir glauben an uns", unterstreicht Mittelfeldmann Bakalorz. Anstoß ist am Montag um 20:15 Uhr. Verfolgen Sie das Spitzenspiel hier im ZVW-Liveticker: