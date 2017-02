VfB Stuttgart Liveticker: VfB Stuttgart - SV Sandhausen

Der VfB Stuttgart will am Sonntag zuhause gegen den SV Sandhausen nachlegen und seine Spitzenposition verteidigen. Foto: Mogcz / ZVW

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart möchte mit einem Heimsieg über den SV Sandhausen seine Spitzenposition in der 2. Liga weiter festigen. Vor dem Gegner aus Nordbaden, der seit fünf Liga-Spielen ohne Niederlage ist, haben die Schwaben großen Respekt: "Sie spielen eine beeindruckende Saison", lobte VfB-Coach Hannes Wolf den SVS auf der Pressekonferenz am Freitag. Die Kocak-Elf und der VfB stehen sich ab 13:30 Uhr erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber. Verfolgen Sie die Partie ab 13:30 Uhr im ZVW-Liveticker: