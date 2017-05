VfB Stuttgart Liveticker: Hannover 96 vs. VfB Stuttgart

Hannover.

Das Ziel zum Greifen nah: Gewinnt der VfB Stuttgart in Hannover, dann haben die Schwaben ihr großen Ziel erreicht und spielen nächstes Jahr wieder in der Bundesliga. Auch ein Remis kann unter Umständen reichen. Verliert Einrtracht Braunschweig in Bielefeld, reicht dem VfB gegen Hannover 96 ein Punkt. Verfolgen Sie die Partie ab 15:30 Uhr hier im ZVW-Liveticker: