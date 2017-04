VfB Stuttgart Spielbericht: 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart

Nürnberg führte zur Pause mit 2:0

Vor 44.098 Zuschauern waren die Nürnberger nach einer guten und konzentrierten Anfangsphase des VfB durch Hanno Behrens in Führung gegangen: Die Franken führten einen Freistoß gedankenschnell aus und Behrens fasste sich ein Herz und jagte die Kugel flach, präzise und humorlos aus 20 Metern in die Maschen (25.). Nach einem tollen Sololauf über den gesamten Platz erhöhte Cedric Teuchert sogar auf 2:0 (33.). Aus der Pause kamen die Stuttgarter dann wie verwandelt und zunächst per Foulelfmeter zum Anschlusstreffer durch Simon Terodde (47.), ehe der zur Pause eingewechselte Daniel Ginczek mit seinem 3. Saisontor für den Ausgleich sorgte (50.). Die rund 15.000 mitgereisten VfB-Fans komplett aus dem Häuschen.

Offener Schlagabtausch in der 2. Hälfte

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams spielten mit offenem Visier voll auf Sieg und Mitch Langerak im Tor der Schwaben musste gegen einen Löwen-Kopfball (62.), einen Salli-Knaller (67.) und gegen Behrens (68.) retten.

Als schon alles nach einer Punkteteilung aussah, legte Daniel Ginczek einen langen Ball von Kaminski per Kopf auf Terodde ab, der leitete die Kugel im Fallen auf den eingewechselten Florian Klein weiter und der Österreicher schoss den Ball aus zehn Metern zum umjubelten Stuttgarter Siegtreffer in die linke untere Ecke (91.) – der 15. Treffer der Schwaben in der Schlussviertelstunde. Der VfB bleibt durch den dritten Sieg in Folge weiter fest auf Bundesliga-Kurs und will nächste Woche gegen den FC Erzgebirge Aue (Sonntag 13 Uhr/ZVW-Liveticker) nachlegen. Die Stuttgarter mit 63 Punkten weiter an der Spitze der 2. Liga.

Der Spielverlauf zum Nachlesen hier im ZVW-Liveticker:

1. FC Nürnberg - VfB 2:3 (2:0)

94. Minute: Schlusspfiff in Nürnberg: Die Last-Minute-Schwaben haben erneut zugeschlagen: Abwehrspieler Florian Klein schoss den VfB Stuttgart in der 91. Minute zum 3:2-Sieg über den 1. FC Nürnberg.

91. Minute: Wahnsinn! Florian Klein, der den Verein zum Saisonende verlassen wird, mit seinem ersten und vielleicht wichtigsten Saisontor. So ist es passiert: Langer Ball von Kaminski, Ginczek mit der Ablage per Kopf auf Terodde, der die Kugel im Fallen weiterleitet und Klein steht goldrichtig - schiebt ein zum 3:2.

91. Minute Tor für den VfB: Florian Klein mit dem "Lucky Punch"

88. Minute: "Lucky-Punch-Time" im Nürnberger Stadion.

84. Minute: Nürnberg will einen Elfer: Teuchert im Zweikampf mit Baumgartl. Aber alles sauber sagt Schiri Dankert.

84. Minute: 14 Tore hat der VfB in den letzten 15 Minuten bislang in dieser Saison erzielt. Zuletzt trafen die Schwaben auswärts in Bielefeld spät zum Sieg.

82. Minute: Eine kräftezehrende Partie neigt sich dem Ende entgegen. Wer hat jetzt in der Schlussphase noch mehr Sprit im Tank?

80. Minute: Beiden Teams geht ein wenig die Struktur im Offensiv-Spiel ab. Geht es in Richtung Tor spielen sowohl Nürngerg als auch Stuttgart hektisch und unkonzentriert.

78. Minute: Klein mit einer Hereingabe, aber Schäfer packt sicher zu.

75. Minute: Wechsel beim Club: Sabiri kommt für Salli.

73. Minute: Ein tolles, emotionales und abwechslungsreiches Fußballspiel. Beide Mannschaften haben das Visier mittlerweile komplett unten und spielen voll auf Sieg.

71. Minute: Wechsel beim VfB: Klein kommt für Brakalo.

68. Minute: Dritte gute Chance für den FCN: Salli auf Behrens, der zieht direkt ab und schießt Langerak genau in die Arme.

67. Minute: Edgar Salli zieht aus 24 Metern ab und Langerak pariert erneut prächtig. Die Franken haben ihre Schockstarre nach dem Stuttgarter Doppelschlag längts wieder abgelegt.

66. Minute: Wechsel beim Club: Gislason kommt für Hufnagel

62. Minute: Was für eine Chance für den Club: Löwen gewinnt den Luftzweikampf mit Insua, köpft in Richtung Kreuzeck, doch Mitch Langerak hebt ab und kratzt das Leder aus dem Torwinkel. Starke Aktion des Australiers.

60. Minute: Gute Gelegenheit für Maxim, der aber an Schäfer scheitert.

57. Minute: Wechsel beim VfB: Zimmermann kommt für Ofori.

55. Minute: Kurzes Durchschnaufen nach diesem rasanten Auftakt in die zweiten 45 Minuten. Die Uhren stehen wieder auf null - so schnell kann es gehen.

52. Minute: ...dieses Mal aber keine Gefahr für das Tor des FCN.

52. Minute: Die nächste Standardsituation für die Schwaben...

51. Minute: Wahnsinn! Der Ex-Nürnberger trifft gegen die alten Kollegen. Die Vorlage kam von Alexandru Maxim. Bereits das 11. Kopfballtor der Schwaben in der laufenden Saison - der beste Wert in der 2. Liga.

50. Minute Tor für den VfB: ...Ginczek trifft zum 2:2!

50. Minute: Und sofort sind die mitgereisten VfB-Fans wieder "on Fire". Ecke für den VfB...

48. Minute: Das nennt man dann wohl ein Tor zum "psychologisch wichtigen Zeitpunkt". Der VfB ist wieder in der Verlosung.

47. Minute Tor für den VfB! Terodde trifft! 2:1 - 21. Saisontor für Simon Terodde.

46. Minute: Elfmeter für den VfB! Mühlacker foult Terodde im Strafraum.

46. Minute: Der Ball rollt wieder in Nürnberg. Die Schwaben jetzt mit einer Doppelspitze im klassischen 4-4-2. Nürnberg kommt personell unverändert aus der Kabine.

14:02 Uhr: Der Ex-Nürnberger kommt für Asano

14:01 Uhr: Es bahnt sich ein Wechsel an. Ginczek macht sich bereit.

46. Minute: Pause in Nürnberg: Der VfB mit gutem Beginn hier in Nürnberg, dann aber schlafmützig bei den beiden Gegentoren durch Behrens (25.) und Teuchert (33.). „In der 2. Liga ist jedes Spiel ein Brett“, so Coach Hannes Wolf vor dem Anpfiff. Dem ist nichts hinzuzufügen.

45. Minute Eine Minute wird nachgespielt im ersten Durchgang.

43. Minute: Die Partie plätschert der Halbzeit entgegen.

39. Minute: Der Club steht mittlerweile noch tiefer, wer will es ihnen verdenken.

36. Minute: Die Stuttgarter Mannschaft ist nicht wiederzuerkennen. Behäbig, schläfrig und teilweise überheblich agiert der Tabellenführer bislang und liegt verdientermaßen mit 0:2 zurück.

33. Minute: Was ist denn hier los? Maxim verliert den Ball tief in der Hälfte der Nürnberger und Cedric Teuchert marschiert, marschiert und marschiert über den kompletten (!) Platz, lässt Asano, Ofori und Baumgartl stehen und nagelt die Kugel am Ende des tollen Sololaufs unhaltbar für Langerak in die linke obere Ecke.

33. Minute Tor für den FCN: Cedric Teuchert erhöht auf 2:0!

32. Minute: Die Schwaben sichtlich geschockt. Kein Vergleich zum starken Auftritt gegen Union Berlin am vergangenen Montag.

28. Minute: Und die nächste dicke Gelegenheit für die Franken direkt hinterher: Pavard verschätzt sich nach einem langen Ball, Salli ist durch, scheitert aber an VfB-Keeper Langerak.

25. Minute: Der VfB pennt nach einem Freistoß für den FCN: Die Franken führen schnell aus, Hanno Behrens fasst sich ein Herz und jagt die Kugel flach, präzise und humorlos aus 20 Metern in die Maschen.

25. Minute Tor für den FCN: Behrens schießt den Club in Führung!

23. Minute: Und prompt die erste gute Chance für den VfB: Maxim jagt einen Freistoß scharf und flach vors Tor. FCN-Keeper Schäfer sieht die Kugel spät, kann aber klären.

23. Minute: Der Club macht es hinten bislang richtig ordentlich - und hatte zudem durch Behrens die bislang beste Chance des Spiels (11.).

20. Minute: Die Hausherren werden mutiger. Der FCN versucht einzelne Nadelstiche zu setzen und schaltet nach Ballgewinn schnell in die Offensive um.

17. Minute: Gefühlt 80% Ballbesitz für den VfB in der Anfangsviertelstunde. Torgefahr konnten die Stuttgarter daraus allerdings noch nicht entwickeln.

13. Minute: ...keine Gefahr für Schäfer im FCN-Tor. Der 38-Jährige spielte in der Saison 2007/2008 für die Jungs aus Cannstatt.

12. Minute: Mal schauen was der VfB jetzt aus seiner ersten Ecke macht...

11. Minute: ...und die kommt gut! Flache Hereingabe von Kammerbauer, Behrens zieht ab und Langerak kann mit einer Hand klären.

10. Minute: Aber die erste Ecke geht an den 1. FC Nürnberg...

8. Minute: Ganz im Gegensatz zum FCN: Der Club steht kompakt und geordnet tief in der eigenen Hälfte. Das "Tannenbaum-System" wird so schnell zum 4-5-1. Die Stuttgarter Panzerknacker sind heute wieder gefragt.

5. Minute: Guter, weil konzentrierter, Beginn der Schwaben: Die Mannschaft von Hannes Wolf sucht früh die Zweikämpfe und attackiert den FCN sobald sich dieser der Mittellinie nähert.

3. Minute: Die VfB-Fans legen sich von der ersten Minute an mächtig ins Zeug. Tolle Support in der Fremde.

1. Minute: Los geht's in Nürnberg! Der VfB in weißen Trikots mit dem roten Brustring zunächst von rechts nach links.

12:58 Uhr: Der Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. An den Seiten wird er unterstützt von Marcel Schütz und Markus Häcker.

12:57 Uhr: Angeführt vom Ex-Stuttgarter Raphael Schäfer und VfB-Kapitän Christian Gentner geht es raus ins stimmungsvolle Stadion.

12:55 Uhr: Gleich rollt hier die Kugel. Insgesamt werden 43.000 Fans erwartet, die ordentlich Stimmung machen werden.

12:51 Uhr: Kopfballstark: Beide Teams haben im bisherigen Saisonverlauf jeweils zehn Kopfballtore erzielt - Bestwert in der 2. Liga.

12:45 Uhr: Achtung: Pavard, Maxim und Terodde haben jeweils vier Gelbe Karten, ihnen droht eine Sperre für die Partie gegen Erzgebirge Aue.

12:40 Uhr: Simon Teroddes Torquote gegen die Nürnberger: In fünf Partien gegen die Franken erzielte er vier Treffer, davon zwei im Hinspiel.

12:37 Uhr: Beeindruckend: Zwischen 15.000 und 20.000 VfB-Fans begleiten ihre Mannschaft heute hier in Nürnberg.

12:35 Uhr: Hannes Wolf vor dem Anpfiff: "Wollten mit der Startelf Sicherheit geben. Wir wissen, dass wir hinten raus noch gut wechseln können"

12:30 Uhr: Das Warm-Up läuft. Beide Teams mittlerweile auf dem Rasen.

12:23 Uhr: Während der VfB wohl wieder im 4-2-3-1 mit der Doppelsechs Ofori/'Gentner und Maxim auf der Zehn starten wird, erwarten wir die Nürnberger im "Tannenbaum-System", heißt im 4-3-2-1 - eine sehr defensive Grundordnung.

12:20 Uhr: Beim 1. FC Nürnberg kann Innenverteidiger Georg Margreitter aus privaten Gründen kurzfristig nicht dabei sein. Dafür rückt Sabiri in den Kader.

12:18 Uhr: VfB-Coach Hannes Wolf: "Wir werden sicher nichts wild durcheinanderwürfeln. Wir werden der Mannschaft die Sicherheit aus den Spielen geben und nicht die Abläufe durcheinander bringen"

12:00 Uhr: Die Startelf des VfB ist raus: Keine Veränderungen im Vergleich zum 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Union Berlin. "Never change a winning Team"

Herzlich Willkommen zum ZVW-Liveticker: Der VfB Stuttgart gastiert am Samstag um 13 Uhr beim 1. FC Nürnberg. Verfolgen Sie die Partie hier im ZVW-Liveticker.

1. FC Nürnberg: Schäfer, Kammerbauer, Mühl, Bulthuis, Djakpa, Behrens, Petrak, Löwen, Hufnagel (66. Gislason), Salli (75. Sabiri), Teuchert

Ersatzbank: Kirschbaum (Tor), Hovland, Förster, Matavz, Baumann

Trainer: Michael Köllner

VfB Stuttgart: Langerak, Insua, Kaminski, Baumgartl, Pavard, Gentner, Ofori (57. Zimmermann), Brekalo (71. Klein), Maxim, Asano (46. Ginczek) Terodde

Ersatzbank: Uphoff (Tor), Grgic, Werner, Green

Trainer: Hannes Wolf

Tore: 1:0 Behrens (25.), 2:0 Teuchert (33.), 2:1 Terodde (47. FE), 2:2 Ginczek (50.), 2:3 Klein (91.)

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 44.098