VfB Stuttgart Spielbericht: VfB Stuttgart - Würzburger Kickers

Langerak rettet, Zimmermann trifft

Die Hausherren begannen vor ausverkauftem Haus (60.000) dominant, aber auch mit leicht wackligen Knien. Die erste große Chance hatte die Gäste aus Würzburg: VfB-Keeper Mitch Langerak musste seine Mannschaft mit einer Doppel-Parade zunächst vor einem frühen Rückstand bewahren (11.).

Die Partie nach 30 Minuten relativ ausgeglichen mit leichten Feldvorteilen für den VfB, allerdings erspielten sich die Schwaben gegen defensive Unterfranken kaum Torchancen. Bis zur 32. Minute, dann erlöste Mittelfeldspieler Matthias Zimmermann die VfB-Fans mit einem strammen Schuss aus rund 25 Metern in die rechte obere Ecke – die Führung für die Stuttgarter.

Terodde erzielt Saisontor Nummer 25

Aus der Halbzeitpause kamen die Stuttgarter sehr schwungvoll und Simon Terodde erhöhte nach Vorarbeit von Daniel Ginczek in der 59. Minute auf 2:0. Die Würzburger Kickers kamen in der 78. Minute durch Tobias Schröck zwar zum Anschlusstreffer, aber direkt im Gegenzug stellte Simon Terodde den alten zwei-Tore-Abstand wieder her (80.). Wieder hatte ihm Daniel Ginczek pfannenfertig serviert – Teroddes 25. Saisontor.

Quasi mit dem Schlusspfiff stellte Daniel Ginczek mit einem Kracher unter die Torlatte den 4:1-Endstand her. Die Würzburger Kickers müssen nach der Niederlage in Stuttgart nach einem Jahr in der 2. Liga wieder den Gang in die 3. Liga antreten.

Der Spielverlauf zum Nachlesen hier im ZVW-Liveticker:

VfB Stuttgart - Würzburger Kickers 4:1 (1:0)

17:19 Uhr: Die VfB-Fans stürmen auf den Rasen.

92. Minute: Schlusspiff! Der VfB Stuttgart steigt als Meister in die Bundesliga auf.

90. Minute: Was ein Kracher unter die Latte!

89. Minute Tor für den VfB Ginczek stellt auf 4:1!

86. Minute: Stadionsprecher Holger Laser bittet die Fans nach dem Abpfiff nicht auf den Platz zu stürmen, ansonsten können die Meisterehrung nicht auf dem Rasen stattfinden.

81. Minute: Wieder eine klasse Vorarbeit von Ginczek, der super auf Simon Terodde quer legt. Der Toptorjäger muss die Kugel nur noch ins leere Tor schieben. Eine Fingerübung.

80. Minute - Tor für den VfB: Nein! Terodde trifft im Gegenzug zum 3:1!

79. Minute: Der VfB pennt nach einer Ecke: Benatelli zieht ab und Schröck hebt am langen Pfosten den Schlappen hin. Geht da noch was für die Kickers?

78. Minute -Tor für die Kickers Tobias Schröck erzielt den Anschlusstreffer.

76. Minute: Wechsel beim VfB: Özcan kommt für Maxim

76. Minute: Wechsel bei den Kickers: Schmitt kommt für Rama.

74. Minute: Ginczek will auch noch ein Tor schießen, scheitert aber mit seinem zu unplatziertem Versuch am starken Kickers-Keeper.

73. Minute: Wechsel beim VfB: Ofori kommt für Zimmermann.

72. Minute: Die Hausherren haben hier jetzt alles im Griff und machen mit den Kickers was sie wollen. Die Hollerbach-Elf wirkt kraft- und mutlos.

70. Minute: Insua verpasst das 3:0: Maxim steckt clever durch, aber Siebenhandl rettet mit einer Faust.

65. Minute: Schöne Geste von Trainer Hannes Wolf: Es wird das letzte Spiel von Florian Klein im Trikot mit dem roten Brustring.

64. Minute: Wechsel beim VfB: Klein kommt für Brekalo.

61. Minute: Die Arena ist jetzt ein rot-weißes Tollhaus! Was für eine Stimmung.

60. Minute: Die Entschedung? Ginczek und Terodde laufen alleine auf Kickers-Keeper Siebenhandl zu und Ginczek legt im richtigen Moment quer auf seinen Teamkollegen.

59. Minute Tor für den VfB Terodde machts!

57. Minute: Nächste Chance: Ecke von Maxim auf den kurzen Pfosten, dort findet er Gentner, doch die Kugel landet nur am Außennetz.

56. Minute: Der VfB drückt aufs Gaspedal. Würzburg wackelt!

54. Minute: Wechsel bei den Kickers: Nagy kommt für Ernst.

50. Minute: Und wieder Terodde! Wieder packt der Kickers-Keeper sicher zu. Der VfB kommt schwungvoll aus der Kabine.

49. Minute: Dicke Gelegenheit für den VfB: Simon Terodde ist auf und davon, streichelt die Kugel an Keeper Siebenhandl vorbei, verfehlt aber sein Ziel.

47. Minute Beide Team kommen unverändert aus der Halbzeitpause.

46. Minute: Weiter geht's mit Durchgang zwei. Noch 45 Minuten 2.Liga!

46. Minute: Halbzeitpause in Stuttgart. Der VfB führt durch den Treffer von Matthias Zimmermann aus der 32. Minute mit 1:0.

44. Minute: Daghfous prüft Langerak mit einem Heber aus 20 Metern, aber kein Problem für den VfB-Keeper.

37. Minute: Wechsel bei den Würzburger Kickers: Rama kommt für Karsanidis.

32. Minute Tor für den VfB Stuttgart Matthias Zimmermann erlöst die VfB-Fans mit einem strammen Schuss aus rund 25 Metern.

29. Minute: Brekalo schickt Terodde auf die Reise, der legt ab auf Maxim und der Rumäne entschließt sich aus aussichtsreicher Position nicht zum Abschluss, sondern fabriziert einen Fehlpass.

26. Minute: Würzburg löst sich ein wenig aus der Umklammerung, kommt aber nicht gefährlich zum Abschluss.

22. Minute: Der VfB übernimmt nach und nach die Initiative. Der Druck auf die Würzburger Defensive steigt von Minute zu Minute.

19. Minute: Das WLAN in der MBA ist heute alles andere als erstklassig. Hoffentlich kommt der Ticker durch...

11. Minute: Langerak muss zweimal retten und bewahrt seine Elf gegen den Tabellenvorletzten vor einem Rückstand.

9. Minute: Viel Ballbesitz für die Hausherren in den ersten neun Minuten. Würzburg steht tief hinten drin und lauert auf Konter.

7. Minute: Alexandru Maxim heute über links, Josip Brekalo wirbelt über die rechte Seite.

5. Minute: Der VfB mit viel Ballbesitz in der Anfangsphase und immer auf der Suche nach der Doppelspitze Terodde/Ginczek.

2. Minute: Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich. An den Seitenlinien wird er unterstützt von Norbert Grudzinski und Holger Henschel.

1. Minute: Der VfB zunächst von links nach rechts mit der stimmgewaltigen Cannstatter Kurve im Rücken.

15:30 Uhr: Die Kugel rollt!

15:19 Uhr: Die Stimmung kocht, die VfB-Fans sind in Feierlaune!

14:50 Uhr: Hannes Wolf nimmt im Vergleich zur Vorwoche zwei Veränderungen vor: Für Florian Klein und Ebenezer Ofori spielen Matthias Zimmermann und Daniel Ginczek.

Herzlich Willkommen zum ZVW-Liveticker: Der VfB Stuttgart will sich mit einem Sieg von seinen Fans verabschieden und so als Meister in die Bundesliga aufsteigen. Verfolgen Sie die Partie ab 15:30 Uhr im ZVW-Liveticker.

VfB Stuttgart: Langerak, Insua, Kaminski, Baumgartl, Pavard, Zimmermann (73. Ofori), Gentner, Brekalo (64. Klein), Ginczek, Maxim (76. Özcan), Terodde

Ersatzbank:Uphoff (Tor), Grgic, Asano, Green

Trainer: Hannes Wolf

Würzburger Kickers: Siebenhandl, Benatelli, Schoppenhauer, Taffertshofer, Daghfous, Karsanidis (37. Rama/76. Schmitt), Kurzweg, Ernst (54. Nagy), Schröck, Pisot, Neumann

Ersatzbank: Brunnhübner (Tor), Lagos, Uzelac, Königs

Trainer: Bernd Hollerbach

Tore: 1:0 Zimmermann (32.), 2:0 Terodde (59.), 2:1 Schröck (78.), 3:1 Terodde (80.), 4:1 Ginczek (89.)

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Zuschauer: 60.000 (ausverkauft)