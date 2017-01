VFB Stuttgart Mané und Green wieder voll im Training

Stuttgart. Die zuletzt angeschlagenen Offensivkräfte Carlos Mané und Julian Green haben beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart am Tag vor der Abreise ins Trainingslager wieder voll trainiert. Das teilte ein Vereinssprecher am Donnerstagabend mit.

In den acht Tagen in Portugal sollen beide ohne jede Einschränkung an allen Einheiten teilnehmen können. Neuzugang Green hatte noch aus seiner Zeit beim FC Bayern München einen Faserriss im Oberschenkel. Mané plagten Probleme an der Achillessehne.

Insgesamt nimmt Trainer Hannes Wolf 23 Spieler mit ins Trainingslager nach Lagos. Darunter ist in Niklas Bolten auch der Torwart der zweiten Mannschaft. Am Sonntag testet der VfB gegen den MSV Duisburg.