VfB Stuttgart Maximale Belastung für die VfB-Profis

Nach dem trainingsfreien Montagnachmittag erhöhten VfB-Trainer Hannes Wolf und sein Team am Dienstag wieder die Schlagzahl. An der dienstäglichen Nachmittagseinheit nahmen erstmals im Trainingslager alle 22 Spieler teil.

Kräftigung der Rumpf- und Oberschenkelmuskulatur

Auch die zuletzt angeschlagenen Christian Gentner und Hajime Hosogai absolvierten das lockere Warm-Up und das anschließende Krafttraining mit Athletikcoach Matthias Schiffers. Die Kräftigung der Rumpf- und Oberschenkelmuskulatur stand zuerst auf dem Programm.

Bei der nachfolgenden Spielform pausierte Innenverteidiger Timo Baumgartl wegen leichter Adduktorenprobleme. Eine reine Vorsichtsmaßnahme wie ein Sprecher des VfB erklärte. Christian Gentner setzte die Einheit ebenfalls aus und trainierte neben dem Platz individuell. Torabschlüsse und schnelles Umschaltspiel wollten Hannes Wolf und Co-Trainer Miguel Moreira von ihren Schützlingen sehen. Bei der Torschussübung über das halbe Feld beteiligten sich auch einige mitgereiste VfB-Fans, die sich hinter dem Tor als Balljungen versuchten.

Kurze Pausen - Hohes Tempo

Und während die Schatten über dem Trainingsplatz immer länger wurden, blieb die Intensität weiter hoch. Hannes Wolf gewährte seiner Mannschaft nur kurze Pausen und forderte hohes Tempo und Passqualität - Maximale Belastung für die VfB-Profis.

Zum Abschluss der Nachmittagseinheit bat Athletikcoach Schiffers nochmals zu einem Kraftzirkel. Der Fokus lag nicht wie bei der ersten Krafteinheit auf den Beinen, sondern auf der Oberkörpermuskulatur. Nach rund zwei Stunden beendete der Coach die bislang intensivste Einheit im Trainingslager.

„Der Transfer ist nicht geplatzt“

Und während die Muskeln der Kicker brannten, stellte sich VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser den Reportern. Den Journalisten brannte an diesem Dienstag vor allem die Thematik rund um den angeblich geplatzen Sunjic-Deal unter den Fingernägeln. Am Dienstagmorgen vermeldeten italienische Medien, der Transfer des Bosniers zum US Palermo sei geplatzt. Dem wiedersprach Jan Schindelmeiser jedoch in aller Deutlichkeit: "Der Transfer ist nicht geplatzt."

Mit dem US Palermo habe es "kleine unnötige Irritationen" über die Ablösemodalitäten gegeben - „nichts, was wir nicht überwinden könnten.“ Der VfB sei nun aber nicht mehr bereit, noch länger zu warten." Das ist so kein guter Zustand. Nicht für uns und auch nicht für den Spieler", erklärte Schindelmeiser. Der Sportvorstand hofft, dass der Transfer nun zeitnah über die Bühne geht. „Im Zweifelsfall wechselt er nicht nach Palermo. Es gibt auch noch andere Interessenten.“