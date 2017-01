VfB Stuttgart Hoher Besuch auf dem Trainingsplatz

Auch Ex-VfB-Profi Thomas Hitzelsperger, der beim VfB als Beauftragter des Vorstandes in der Schnittstelle zwischen der Vereinsführung und dem Lizenzspielerbereich tätig ist, und Marketingchef Jochen Röttgermann weilten am Mittwochvormittag auf dem Trainingsgelände.

Spielaufbau unter hohem Gegnerdruck

Im Fokus der Vormittagseinheit stand, nach einem lockeren Warm-Up und einigen Passübungen, der Spielaufbau unter hohem Gegnerdruck. Immer wieder unterbrach Hannes Wolf die Einheit und erläuterte seinen Schützlingen detailliert jeden einzelnen Laufweg.

Spielform 11 gegen 11. Hohes Pressing, großer Druck und frühes Anlaufen werden geschult und gefordert #zvwlagos #VfBinLagos pic.twitter.com/W5JFCm93MJ — ZVW Redaktion (@zvw_redaktion) 18. Januar 2017

Besonderen Wert legte der Coach dabei auf aggressives und frühes Anlaufen. Auch die zuletzt angeschlagenen Timo Baumgartl, Christian Gentner und Hajime Hosogai nahmen an der intensiven Einheit teil. Nach fast zwei Stunden beendete Hannes Wolf die erste Einheit des Tages.

Maxim-Gerücht: "Keine offizielle Anfrage aus Mexiko"

Am Rande des Trainingsplatzes spielte mal wieder der Transfermarkt eine Rolle. Am Morgen kam ein weiteres Transfergerücht auf: Offenbar hat der mexikanische Club América Interesse an Alexandru angemeldet. Sportvorstand Jan Schindelmeiser äußerte sich dazu auf Nachfrage der StZ: „Uns liegt keine offizielle Anfrage aus Mexiko vor.“ Während der Vormittagseinheit klemmte der Stuttgarter Sportvorstand dennoch ständig am Telefon. Schließlich ist auch der Sunjic-Deal noch nicht in trockenen Tüchern.