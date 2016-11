Stuttgart.

Hajime Hosogai und Kevin Großkreutz sind wieder da: Der Japaner kehrt nach überstandenem Zehenbruch wieder zurück in den 18er-Kader für das Flutlichtduell gegen den 1. FC Nürnberg (20:15 Uhr/ZVW-Liveticker)

und Kevin Großkreutz hat seine Gelb-Sperre letzte Woche gegen Berlin abgesessen. Fehlen werden dem VfB Tobias Werner (Reha), Daniel Ginczek (muskuläre Probleme) und Philipp Heise (krank). Boris Tashchy war am Sonntag mit der U23 in der Regionalliga im Einsatz und steht gegen Nürnberg ebenfalls nicht im Kader: