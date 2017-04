VfB Stuttgart Mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen VfB-Fans

Bielefeld/Stuttgart.

Es waren heftige Szenen, die sich am frühen Montagabend vor dem Gästeblock der Schüco-Arena in Bielefeld abspielten. Vor dem Anpfiff der Partie Bielefeld gegen Stuttgart (2:3) kam es laut der Polizei zu „körperlichen Auseinandersetzungen“ zwischen einigen VfB-Fans, dem Ordnungsdienst und der Bielefelder Polizei. Am Dienstag tauchte auf YouTube ein Video vom Polizeieinsatz auf: Was war passiert? Laut Polizeibericht waren gegen 19:30 Uhr etwa 300 Stuttgart-Fans von ihren Bussen von der Schloßhofstraße zum Gästeblock unterwegs, als ein Teil dieser Gruppe offensichtlich beabsichtigte, den Eingangsbereich zu stürmen.