VfB Stuttgart Muskelfaseriss bei Florian Klein

Stuttgart.

Abwehrspieler Florian Klein hat sich im Mannschaftstraining am vergangenen Samstag (25. März) einen kleinen Muskelfaserriss in der oberen Bauchmuskulatur zugezogen. Das teilte der VfB Stuttgart am Montagmittag via Twitter mit. Ein Einsatz des 30-Jährigen am Sonntag im nächsten Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden (13 Uhr/ZVW-Liveticker) ist fraglich.