VfB Stuttgart Nasenbeinbruch bei Simon Terodde

Operation am Mittwoch

Terodde war bei einem Kopfballduell in der 18. Minute mit Kaiserslauterns Innenverteidiger Ewerton zusammengeprallt. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte am Montag die erste Diagnose vom Spieltag. Bereits am Mittwoch wird der Torjäger operiert. Wenn alles optimal läuft, soll er am Freitag mit einer Schutzmaske wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ein Einsatz im Spitzenspiel gegen Eintracht Braunschweig (06. März/ZVW-Liveticker) ist aber wohl nicht in Gefahr. "Einem Einsatz gegen Braunschweig steht wohl nichts im Weg. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition, wollen uns aber weiter verbessern“, so der ramponierte VfB-Torjäger direkt nach der Partie gegen die Pfälzer. Es bleibt zu hoffen, dass sein Tor-Riecher nicht beschädigt wurde. Immerhin führt Terodde nun mit 15 Saisontoren die Torschützenliste der 2. Liga an.