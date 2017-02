VfB Stuttgart Neues Dach für Arena des VfB Stuttgart

Stuttgart.

Im Anschluss an die Saison der 2. Fußball-Bundesliga wird die Mercedes-Benz Arena des VfB Stuttgart für fast zehn Millionen Euro ein neues Dach erhalten. Nach fast 25 Jahren soll ab Ende Mai das Dach des Stadions ausgetauscht werden, wie der Eigentümer Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG. am Donnerstag mitteilte.