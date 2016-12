VfB Stuttgart Niederlage im Spitzenspiel

Christian Gentner am Boden: Im Spitzenspiel gegen Hannover 96 kassierte der VfB eine späte 1:2-Niederlage. Foto: dpa / Uwe Anspach

Stuttgart . Ein Fehler von Torwart Mitch Langerak hat den VfB Stuttgart die Zweitliga-Tabellenführung gekostet und Hannover 96 beim 2:1 (1:1) im Spitzenspiel einen späten Sieg beschert. Felix Klaus drehte mit seinem Treffer in der 87. Minute das Spiel zugunsten der Gäste.

Rote Karte für Baumgartl

Zuvor hatte Ex-VfB-Profi Martin Harnik im Duell der Absteiger die Führung von Simon Terodde (12. Minute) ausgeglichen (26.). Vor 47 125 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena hatten die klar überlegenen Niedersachsen am Montagabend zuvor zahlreiche Chancen nicht genutzt. Stuttgarts Timo Baumgartl sah kurz vor Schluss wegen absichtlichen Handspiels die Rote Karte.

Durch den Sieg in Stuttgart verkürzte Hannover den Rückstand auf den neuen Tabellenführer Eintracht Braunschweig auf zwei Punkte. Der VfB liegt mit 32 Zählern auf Platz zwei der 2. Fußball-Bundesliga.

Stimmen zum Spiel:

96-Trainer Daniel Stendel: „Es war ein hochintensives Spiel - ein klasse Spiel für die Zuschauer. Für uns Trainer war es nervlich ziemlich aufreibend. Wir wollten mutig nach vorne spielen und das haben wir von der ersten Sekunde an getan. Wie die Mannschaft das frühe Gegentor dann weggesteckt hat war einfach klasse. Mit dem Ausgleich sind wir verdient in die Pause gegangen. Im zweiten Durchgang war es dann ein enges Spiel mit dem glücklicheren Ende für uns.“

VfB-Coach Hannes Wolf: „Wir haben wieder gut ins Spiel reingefunden. Haben nach dem Tor ein paar gute Momente. Hannover hat in der ersten Halbzeit aber das Spiel dominiert und mehr klare Chancen gehabt. Das 1:1 zur Pause war aus unserer Sicht glücklich. Die zweite Halbzeit ging dann meiner Meinung nach an uns. Fußball wird durch Momente entschieden und dieses Mal hatten wir einen bitteren in der 88. Minute gegen uns.“

VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser: „Wir wussten, wie der Gegner spielt. In der ersten Halbzeit hat uns die Kontrolle gefehlt. Das war in der zweiten Hälfte deutlich besser. Bei diesem starken Gegner kommt nach dem Spiel auch die Erkenntnis, dass es nicht reicht ein Spiel mit 95 oder 98 Prozent anzugehen. Die Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten tut natürlich weh. Wir gehen jetzt intensiv in die Analyse und fokussieren uns dann auf Würzburg, um dort mit einem Erfolgserlebnis eine gute Vorrunde abzuschließen.“