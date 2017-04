VfB Stuttgart Ohne Grgic ins Derby gegen den KSC

Der Schweizer fällt wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel aus. Hannes Wolf: "Der Muskel ist so fest im Oberschenkel, dass es nicht für Sonntag reicht." Foto: Büttner / ZVW

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart muss am Sonntag (13.30 Uhr/ZVW-Liveticker) im Derby gegen den Karlsruher SC auf Mittelfeldspieler Anto Grgic verzichten. Der Schweizer habe muskuläre Probleme im Oberschenkel und brauche ein paar Tage Pause, sagte Trainer Hannes Wolf am Freitag. "Der Muskel ist so fest im Oberschenkel, dass es nicht für Sonntag reicht."