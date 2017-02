VfB Stuttgart Ohne Pavard gegen den SV Sandhausen

Stuttgart.

Am Sonntag (13:30 Uhr/ZVW-Liveticker) empfängt der VfB Stuttgart mit dem SV Sandhausen den kleinsten Zweitiga-Club Deutschlands. Die Gäste reisen aus der 14 000-Einwohner-Gemeinde in der Nähe von Heidelberg an den Neckar. Der Tabellenführer aus der Landeshauptstadt möchte am 20. Spieltag seine Spitzenposition verteidigen und im Idealfall seinen Vorsprung auf die Konkurrenz weiter ausbauen. Die besten Aussagen von der Pressekonferenz vor dem zweiten Heimspiel des Jahres im Video: