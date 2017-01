VfB Stuttgart Sama verlässt den VfB

Sama unter Ex-Trainer Luhukay gesetzt

Nachdem der im Kamerun geborene Abwehrspieler mit deutschem Pass im September 2014 von der U 23 des FC Liverpool zum VfB gegangen war, spielte er auf dem Wasen zunächst bei der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Im vergangenen Sommer wurde er unter dem damaligen Trainer Jos Luhukay jedoch befördert. Sama rückte in den Zweitligakader auf, wo er sich sogar direkt einen Stammplatz erkämpfte und in den ersten vier Saisonspielen zur Startformation gehörte. Aber nach dem Trainerwechsel im September 2016 von Luhukay zu Hannes Wolf wendete sich das Blatt. Sama spielte keine Rolle mehr und stand in den folgenden 13 Partien der Hinrunde kein einziges Mal mehr im Aufgebot. Jetzt wagt er in Fürth einen Neuanfang.