VfB Stuttgart Schindelmeiser will "neue Impulse" setzen

VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser will "neue Impulse" setzen, um die Chancen seines Clubs im Aufstiegsrennen weiter zu verbessern. Foto: Galm / ZVW

Lagos . In 122 Tagen spielt der VfB am letzten Spieltag der 2. Liga zuhause gegen die Würzburger Kickers. „Das geht jetzt rasend schnell“, warnt VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser. Kurz vor der Abfahrt zum Testspiel gegen den FC Lausanne Sport (16 Uhr/MEZ/ZVW-Liveticker), äußerte sich Stuttgarts Sportvorstand zu den intensiven letzten Tagen.

Jan Schindelmeiser über…

…den Sunjic-Transfer: „Toni ist am Mittwochabend nach Italien geflogen und absolviert heute den Medizin-Check in Palermo. Ich gehe davon aus, dass er gesund ist. Wir werden dann im Laufe des Tages eine Rückmeldung erhalten und werden dann die Verträge, die im Vorfeld abgestimmt worden sind, fixieren. Sprich eine Leihe bis zum Ende der Saison mit einer Kaufoption für den US Palermo. Diese wird Palermo aber wahrscheinlich nur bei Klassenverbleib ziehen. Toni hatte bei uns keine positive Perspektive für die Rückrunde und das hat er gespürt. Der Transfer schafft uns neue Freiräume, um neue Impulse zu setzen.“

…die Wechselgerüchte um Alexandru Maxim: „Es gab keine offizielle Anfrage an den Verein. Über den Berater wurde lediglich vorgefühlt. Der mexikanische Club wollte Alexandru ablösefrei verpflichten. Das schließen wir kategorisch aus."

…weitere Neuzugänge: „Wir sind intensiv unterwegs. Es gab in den letzten Tagen kontinuierlich Gespräche, um jetzt noch den einen oder anderen Impuls zu setzen, der auch realistisch umsetzbar ist. Klar ist aber auch: Nicht jeder unserer Wünsche wird erfüllt werden. Wir bekommen nicht jeden Spieler, den wir haben wollen. Das ist Teil des Geschäfts. Dennoch wollen wir jede Gelegenheit nutzen, unsere Chancen auf den direkten Wiederaufstieg weiter zu verbessern. In 122 Tagen spielen wir den letzten Spieltag. Das geht jetzt rasend schnell. Wir müssen vom ersten Tag an da sein.“

…den aktuellen Kader: „Wir haben den Kader in der Winterpause ganz bewusst reduziert. Ich sehe das nicht als Nachteil, sondern eher als Vorteil. Wir können mit unserem Kader in die Rückrunde starten. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ein kleiner Kader hat folgenden Vorteil: Die Trainer und Betreuer können jedem einzelnen Spieler mehr Aufmerksamkeit schenken. “

…Argumente pro VfB bei Verhandlungen mit potenziellen Neuzugängen: „Wir wollen den Spielern eine Perspektive aufzeigen. Sie spüren auch, was gerade in Stuttgart los ist. Die grandiose Stimmung rund um den Verein bleibt ihnen nicht verborgen. Wir wollen, dass die Spieler zusammen mit dem Verein wachsen und sich weiter entwickeln.“