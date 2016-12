VfB Stuttgart Schlechte Laune beim Sonnyboy

VfB-Keeper Mitch Langerak ist ein echter Sonnyboy. Eigentlich. Nach seinem (spiel-) entscheidenden Patzer im Topspiel gegen Hannover 96 war dem 28-jährigen Australier sein ansonsten so sonniges Gemüt abhandengekommen. In der Mixed-Zone erklärte er direkt nach dem Spiel seinen unerklärlichen Blackout : „Ich habe dem Gegenspieler auf den Fuß getreten. Ich war mir sicher, dass der Schiedsrichter pfeift. Da habe ich dann abgeschaltet. Es tut mir leid für die Jungs.“

Rüffel vom Kapitän

Und während er von seinem Kapitän Christian Gentner einen Rüffel kassierte („Solche Unkonzentriertheiten sind nicht nachzuvollziehen“) nahm ihn sein Trainer Hannes Wolf in Schutz: „Das ist menschlich. Mitch wollte zeigen, dass er nicht gefoult hat, hat dadurch den Fokus auf den Ball verloren. Er hatte Angst, dass der Schiedsrichter Elfmeter pfeift.“ Wolf fügte aber auch mahnend an: „Es darf uns nie mehr passieren, dass wir aufhören zu spielen, bevor der Schiedsrichter pfeift.“

Am Sonntag im letzten Spiel des Jahres gegen die Würzburger Kickers (13:30 Uhr(ZVW-Liveticker) wird Langerak seinen Platz zwischen den Pfosten wieder einnehmen. Das steht außer Frage. Auch im Spiel gegen Hannover war der australische Nationaltorhüter seinem Job zuvor ohne Fehl und Tadel nachgegangen – wie auch schon über weite Strecken der bisherigen Saison.

Der 1:1-Ausgleichstreffer bei Union Berlin war bis dahin das einzig selbst verschuldete von 18 Gegentoren. Langerak hat seine Stärken klar auf der Linie. Er strahlt Selbstsicherheit aus, bei hohen Bällen bekommt er dafür des Öfteren Probleme. Auch das vom Trainer gewünschte schnelle Aufbauspiel von hinten heraus stellt den Australier bisweilen vor Schwierigkeiten. Sein missratener Abstoß gegen Hannover dient dafür als leidvoller Beleg.

"Als ich jung war, hat in Australien niemand Fußball gespielt"

Am Rande der traditionellen VfB-Kabinenfeier Anfang Dezember traf Langerak auf seinen Vor-Vorgänger im VfB-Tor Timo Hildebrand. Im Gespräch mit dem Rekordtorhüter der Schwaben verriet der 1988 im australischen Emerald (Queensland) geborene Keeper, wie er im kricket- und rugby-verrückten Australien den Weg ins Fußball-Tor fand: „Am Anfang habe ich nur Rugby und Kricket gespielt. Mit acht oder neun Jahren habe ich dann zum ersten Mal im Verein Fußball gespielt. Als ich jung war, hat in Australien niemand Fußball gespielt. Es war schwierig überhaupt einen Verein zu finden. Wie jeder Torwart habe ich dann als Stürmer angefangen.“ Weil er durch seine Kricket und Rugby-Vergangenheit als einziger in seiner Mannschaft auch etwas mit seinen Händen anfangen konnte, landete der kleine Mitch schließlich zwischen den Pfosten.

2006 wurde Langerak dann am Australien Institute of Sport aufgenommen und absolvierte 2007 ein Probetraining bei Melbourne Victory. Dort überzeugte der Keeper und erhielt einen Zwei-Jahres-Vertrag.