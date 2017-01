VfB Stuttgart Schuften für das große Ziel

Neben den geplanten zwei Einheiten pro Tag will VfB-Coach Wolf in Lagos den vierköpfigen Mannschaftsrats neuzusammenstellen. Foto: Galm / ZVW

Im Süden Portugals machen sich VfB-Trainer Hannes Wolf und sein Team daran, die Mannschaft fit für die Rückrunde und das große Ziel Wiederaufstieg zu trimmen. „Wir haben in allen Bereichen noch Luft nach oben“, sagte Wolf, bevor er am Freitagmorgen mit seiner Mannschaft von Echterdingen Richtung Lissabon abhebt. Während des 7-tägigen Trainingslagers wolle man „in alle Themen rein“, sagt Wolf und zielt damit auf Verbesserungen in puncto Robustheit, Passspiel und Geschwindigkeit.

Mannschaftsrat wird bestimmt

Wolf zielt in der Vorbereitung auf eine Antwort auf die Frage, warum seine Mannschaft in der Hinrunde meist gut begonnen, im Laufe des Spiels dann aber immer mehr die Kontrolle über Ball und Gegner verloren habe. Noch steht Wolf vor einem Rätsel. Fakt ist, dass seine Mannschaft nach einer guten Anfangsviertelstunde läuferisch oft nachlässt. Was einerseits normal ist, andererseits aber nicht erklärt, warum der VfB darüber so häufig die Spielkontrolle verliert.

Ansonsten freut sich Wolf auf die erste komplette Vorbereitung mit seiner VfB-Mannschaft. „Die Ausdauerbasis haben wir in den vergangenen Tagen gelegt, wir können in Lagos fußballerisch gleich voll einsteigen.“ Neben den geplanten zwei Einheiten pro Tag ist noch ein weiterer Programmpunkt fix: Die Neu-Zusammenstellung des vierköpfigen Mannschaftsrats. Bisher trägt Kapitän Christian Gentner die Verantwortung alleine, Wolf möchte sie aber auf mehrere Schultern verteilen. Er selbst wird das Quartett bestimmen.